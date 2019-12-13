Сарри считает "Сити" фаворитом Лиги Чемпионов и надеется на встречу с Моуриньо

Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри назвал "Манчестер Сити" фаворитом этого розыгрыша Лиги Чемпионов, а также выразил надежду на встречу в плей-офф с "Тоттенхэмом" Жозе Моуриньо.

Разгромив загребское "Динамо" со счетом 1:4 в минувшую среду, "горожане" вышли в 1/8 финала Лиги Чемпионов с первого места Группы C.



При этом в Премьер-Лиге "Сити" отстает от "Ливерпуля" уже на 14 очков, и Сарри видит в этом вескую причину сосредоточиться на европейском соревновании.



"Я автоматически думаю о "Манчестер Сити" как о своем фаворите. Такое впечатление произвела на меня их команда, и они, наверное, будут больше сосредоточены на Лиге Чемпионов, чем на Премьер-Лиге в этом сезоне", — цитирует Сарри Sky Sports.



Как и "Сити", "Ювентус" тоже выиграл свою группу, поэтому не сможет встретиться с "горожанами" в первом раунде плей-офф. Зато у Сарри есть все шансы пересечься с новой командой Моуриньо.



"Мне достаточно повезло знать его лично. Конечно, я испытываю к нему высочайшее уважение. Он — тренер невероятного уровня".



"Я лишь могу сказать, что на самом деле он, возможно, немного другой, чем кажется со стороны. Когда узнаешь его лично, то он раскрывается как совершенно другой человек".



"Я бы очень рад познакомиться с ним, и я был бы рад встретиться с ним в этом соревновании", — добавил Сарри.