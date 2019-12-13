Джесси Лингард не уверен в своем будущем

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард намекнул, что не уверен насчет нового контракта со своим клубом.

После окончания этого сезона у Лингарда останется только 12 месяцев по действующему контракту плюс опция продления еще на один год.



В целом 2019 год сложился весьма неудачно для Джесси, хотя в последних матчах 26-летний англичанин заметно прибавил, сыграв важную роль в победах над "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити".



Затронув свое долгосрочное будущее перед матчем Лиги Европы против АЗ, Лингард дал понять, что у него нет определенности на этот счет.



"Кто знает, что случится в будущем, но в данный момент я наслаждаюсь своим футболом".



"Я так давно в "Юнайтед", что этот клуб стал мне как семья. У нас такой сплоченный коллектив — от фанатов до персонала, все мы так близки друг к другу", – цитирует Лингарда The Independent.