Джесси Лингард не уверен в своем будущем
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард намекнул, что не уверен насчет нового контракта со своим клубом.
После окончания этого сезона у Лингарда останется только 12 месяцев по действующему контракту плюс опция продления еще на один год.
В целом 2019 год сложился весьма неудачно для Джесси, хотя в последних матчах 26-летний англичанин заметно прибавил, сыграв важную роль в победах над "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити".
Затронув свое долгосрочное будущее перед матчем Лиги Европы против АЗ, Лингард дал понять, что у него нет определенности на этот счет.
"Кто знает, что случится в будущем, но в данный момент я наслаждаюсь своим футболом".
"Я так давно в "Юнайтед", что этот клуб стал мне как семья. У нас такой сплоченный коллектив — от фанатов до персонала, все мы так близки друг к другу", – цитирует Лингарда The Independent.
13.12.2019 08:00
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Последние комментарии:
Хочет на повышение уйти. Похвально конечно.
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Вежливо послать нахуй да хоть за бесплатно..
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"сыграв важную роль в победах над Тоттенхэмом и Манчестер Юнайтед"
Да уж, и не сказать что тут опечатка, этот чел реально часто участвует в победах над МЮ.
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С такой рожей он может играть пугало в фильмах ужасов, вот ему вариант.
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Не велика потеря, будем рады уходу
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