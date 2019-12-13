Джесси Лингард не уверен в своем будущем

Джесси Лингард Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард намекнул, что не уверен насчет нового контракта со своим клубом.

После окончания этого сезона у Лингарда останется только 12 месяцев по действующему контракту плюс опция продления еще на один год.

В целом 2019 год сложился весьма неудачно для Джесси, хотя в последних матчах 26-летний англичанин заметно прибавил, сыграв важную роль в победах над "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити".

Затронув свое долгосрочное будущее перед матчем Лиги Европы против АЗ, Лингард дал понять, что у него нет определенности на этот счет.

"Кто знает, что случится в будущем, но в данный момент я наслаждаюсь своим футболом".

"Я так давно в "Юнайтед", что этот клуб стал мне как семья. У нас такой сплоченный коллектив — от фанатов до персонала, все мы так близки друг к другу", – цитирует Лингарда The Independent.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1032

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. electric 13.12.2019 09:50 # electric
    Хочет на повышение уйти. Похвально конечно.

    (ответить)

  2. armaha 13.12.2019 09:13 # armaha
    Вежливо послать нахуй да хоть за бесплатно..

    (ответить)

  3. slash 13.12.2019 09:11 # slash
    "сыграв важную роль в победах над Тоттенхэмом и Манчестер Юнайтед"

    Да уж, и не сказать что тут опечатка, этот чел реально часто участвует в победах над МЮ.

    (ответить)

  4. superglor 13.12.2019 08:23 # superglor
    С такой рожей он может играть пугало в фильмах ужасов, вот ему вариант.

    (ответить)

  5. xah 13.12.2019 08:13 # xah
    Не велика потеря, будем рады уходу

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: