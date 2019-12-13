Роуз надеется, что Моуриньо прервет бестрофейную серию "Тоттенхэма"

Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз надеется, что "серийный победитель" Жозе Моуриньо прервет бестрофейную серию "шпор".

Как известно, выигранный в 2008 году Кубок Лиги так и остается последним трофеем "Тоттенхэма". Однако Моуриньо побеждал во всех своих предыдущих клубах, и Роуз ожидает, что "шпоры" не станут исключением.



"Я хочу выступать как можно лучше, работать как можно упорнее, чтобы достичь того, что еще несколько недель назад казалось невозможным — попасть в топ-4".



"Я предвкушаю насыщенный рождественский отрезок, что нас ждет. На выходных парни сыграли невероятным образом против "Бернли". То был, наверное, наш лучший матч в сезоне".



"Я надеюсь, что оставшиеся отдыхать дома парни будут готовы к предстоящему уикенду, и я надеюсь, мы сохраним ту отличную игру, что показали в прошлый уикенд".



"Я чувствовал, что мне очень повезло работать с Маурисио Почеттино, а теперь я чувствую, что мне очень повезло работать с Жозе. Нужно отдать должное клубу и Маурисио за тот прогресс, которого мы добились в предыдущие пять с половиной лет, потому что это позволило нам заманить такого тренера, как Жозе".



"Я чувствую, что мне очень повезло работать с ним. Он выиграл много трофеев, и все мы воодушевлены. Мы хотим хорошо выступить в Лиге Чемпионов. Жозе — серийный победитель, поэтому, полагаю, мы также будем стремиться выиграть Кубок Англии и попасть в топ-4 лиги".



"Он один из самых успешных тренеров, что я видел в своей жизни. Мы хорошо начали, и пока что я наслаждаюсь работой с ним", — цитирует Роуза Daily Mirror.