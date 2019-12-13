Уилфрид Ндиди. Движущая сила "Лестера"

В прошлый уикенд "Лестер" добыл свою очередную победу кряду и закрепился на втором месте в Премьер-Лиге. В команде Брендана Роджерса на виду атакующие полузащитники Мэддисон и Тилеманс, снабжающие передачами лучшего бомбардира чемпионата Джейми Варди, но их тыл прикрывает самый важный сейчас игрок "лис" — Уилфрид Ндиди.

У "Лестера" сейчас больше очков, чем на аналогичной стадии чемпионского сезона 2015/16. "Лисы" вряд ли повторят свой подвиг с коэффициентом 500 к 1, но именно они сейчас оказывают давление на "Ливерпуль", а не отстающий от "Лестера" уже на шесть очков "Манчестер Сити". После серии из восьми побед кряду "Лестер" занимает второе место и выглядит командой, готовой финишировать в топ-4.



Брендан Роджерс проделал фантастическую работу с тех пор, как возглавил "Лестер". С момента его возвращения в Премьер-Лигу в феврале, только "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" набрали очков больше, чем "Лестер". Конечно, выиграть титул в конкуренции с нынешним "Ливерпулем" вряд ли возможно. Но попасть в Лигу Чемпионов "лисы" вполне способны — уже сейчас они выглядят солиднее "Арсенала", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" и на данный момент опережают "Манчестер Сити" и "Челси".



Роджерс заслуживает всяческих похвал за создание атакующего дуэта Джейми Варди и Джеймса Мэддисона. Варди является лучшим бомбардиром чемпионата с 16 забитыми мячами, а прекрасная форма Мэддисона принесла ему первую "кепку" сборной Англии в прошлом месяце. Сзади Чаглар Сеюнджю и Джонни Эванс сформировали надежное партнерство, и уход Харри Магуайра сейчас едва заметен. "Лестер" пропустил всего 10 мячей в 16 матчах — меньше всех в чемпионате.



Варди, Мэддисон и Сеюнджю регулярно попадают в заголовки газет, но главной звездой шоу Роджерса все же является Уилфрид Ндиди. "Лестер" подписал с ним контракт в январе 2017 года, надеясь, что купленный у "Генка" за 17 миллионов фунтов опорник станет достойной заменой Нголо Канте. Нигериец неплохо начал свою жизнь в "Лестере", но демонстрировать футбол действительно высочайшего уровня принялся только сейчас — при Роджерсе. В схеме 4-1-4-1 он стал идеальной основной для всех атакующих идей команды — Ндиди выполняет черновую работу, став надежным щитом для обороны за спинами Тилеманса и Мэддисона.



Атака "Лестера" сейчас работает стабильно и креативно — кроме Варди и Мэддисона выделяются также Айозе Перес, Юри Тилеманс и Харви Барнс, которые закрепились в команде уже при Роджерсе. Перес сформировал отличную связку с Рикарду Перейрой на правом фланге, тогда как Харви Барнс и Бен Чилуэлл плодотворно сотрудничают слева. Крайние защитники "лис" являются одним из лучших в чемпионате в плане поддержки атаки из глубины.



Все эти игроки способны наносить вред в атаке противникам "Лестера", потому что позади у них есть Ндиди, который дрейфует по всей линии полузащиты, отбирает мяч, совершает перехваты и обеспечивает команде стабильный контроль над мячом. В этом сезоне Ндиди — лучший по перехватам и отборам не только в Премьер-Лиге, но и в топ-5 европейских чемпионатов. Причем по отборам он конкурирует с товарищем по команде Рикарду Перейрой, чей прогресс также стоит отметить. Возможно, для тех, кто видит героев только в игроках линии атаки, Ндиди и не слишком заметен, но футбольные статистики и болельщики "Лестера" не сомневаются в том, что именно нигериец — самый важный и незаменимый игрок в команде Роджерса.



Впрочем, что самое главное, в этом не сомневаются и партнеры по команде Ндиди. Тот же Мэддисон недавно рассказал о том, что считает Ндиди лучшим оборонительным полузащитником лиги, при всем уважении к Нголо Канте. "Это потрясающе — то, что он делает на поле. Он позволяет нам с Юри Тилемансом делать свое дело на более высоком уровне, потому что мы знаем — за нами есть крепкая стена".



По части передач Ндиди — не самый впечатляющий игрок. По количеству передач (577) и их точности (84,2%) — он всего лишь шестой в команде. Но именно потому Ндиди и стал настолько крут в выполнении оборонительной работы, что у Роджерса с приходом Тилеманса в центре поля — четкое распределение ролей. Ндиди отбирает и перехватывает мяч, а затем отдает его Тилемансу, который является буфером между Ндиди и атакой, вместе с Мэддисоном, который выдвинут еще выше и может сконцентрироваться на чисто креативных задачах. При всем при этом Ндиди в этом сезоне забил еще и два мяча, так как в числе его талантов есть и точный и сильный удар с дальней и средней дистанции.



Что интересно, при всем своем выдающемся объеме оборонительной работы, в нынешнем сезоне Ндиди совершил 19 фолов (17 игроков в лиге имеют более весомые показатели), но был предупрежден всего один раз. Этот факт также говорит о прогрессе игрока в этом сезоне, так как в двух предыдущих сезона Ндиди стабильно получал по восемь желтых карточек за сезон, а в "Генке" — по пять.



Если верить паспорту Ндиди, то ему сейчас только 22 года, но на самом деле есть большие сомнения в правильности года рождения, указанного в документе, подтверждающем возраст нигерийца. В Европе Ндиди появился в 2015 году, когда перебрался из академии нигерийского клуба "Натаниэль Бойз" в бельгийский "Генк", но до того Уилфрид стал фигурантом скандала на юниорском чемпионате Африки, когда специальная комиссия провела проверку реального возраста игроков, и Ндиди оказался в числе тех, кто провалил тест в сборной Нигерии. Его, а также Эммануэля Асаду и Ибрагима Абдуллахи, отстранили от участия в турнире, но в дальнейшем Ндиди регулярно играл уже в молодежной сборной Нигерии, а очень скоро дебютировал и в национальной команде.



В "Лестере" наверняка знают реальный возраст Ндиди, но тот факт, что совсем недавно с нигерийцем был подписан новый шестилетний контракт, говорит о том, что разночтения с паспортом, если и присутствуют, то незначительные. Если клуб хочет регулярно играть в Лиге Чемпионов, такой игрок, как Ндиди, необходим "Лестеру" и в длительной перспективе. Качественные кадры оборонительной направленности в современном футболе — товар штучный.



Возможно, Ндиди — не самое гламурное имя в составе "Лестера", где сейчас хватает игроков, регулярно мелькающих на передовицах английских газет. Но современный футбольный болельщик не без помощи специализированных статистических сайтов, наподобие Who Scored, разбирается в футболе достаточно глубоко, чтобы понимать: работа, которую выполняет Ндиди, невероятно важна для его команды. И нынешнее второе место "Лестера" в таблице — это не только голы Варди и Айосе Переса, голевые передачи Барнса и Мэддисона, точные пасы Тилеманса, подключения к атакам Чилуэлла и Перейры, надежная игра у ворот Шмейхеля Эванса и Сеюнджю, но и отборы, перехваты Ндиди.



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Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru