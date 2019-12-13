"Вулверхэмптон" вышел в плей-офф Лиги Европы со второго места Группы K

"Вулверхэмптон" был вынужден довольствоваться вторым местом в Группе K Лиги Европы, несмотря на победу 4:0 над "Бешикташем".

"Волки" владели определенным игровым преимуществом в первом тайме домашнего матча, но по-настоящему стали подвергать соперника давлению только после перерыва.



Вскоре после начала второго тайма главный тренер хозяев Нуну Эшпириту Санту выпустил на замену Диогу Жоту, который и предрешил судьбу матча, оформив хет-трик в течение 11 минут. Между вторым и третьим голом португальца уместился точный удар Леандера Дендонкера, который откликнулся на подачу углового — 0:4.



"Вулверхэмптон" (Англия) — "Бешикташ" (Турция) — 4:0 (0:0)



Голы: Жота 57, 63, 68, Дендонкер 67.



"Вулверхэмптон": Радди, Килмен, Коуди, Беннетт, Винагре, Невеш (Жота 56), Моутиньо (Перри), Дендонкер (Отасови 73), Буур, Кутроне, Нету.