"Вулверхэмптон" вышел в плей-офф Лиги Европы со второго места Группы K

Диогу Жота "Вулверхэмптон" был вынужден довольствоваться вторым местом в Группе K Лиги Европы, несмотря на победу 4:0 над "Бешикташем".

"Волки" владели определенным игровым преимуществом в первом тайме домашнего матча, но по-настоящему стали подвергать соперника давлению только после перерыва.

Вскоре после начала второго тайма главный тренер хозяев Нуну Эшпириту Санту выпустил на замену Диогу Жоту, который и предрешил судьбу матча, оформив хет-трик в течение 11 минут. Между вторым и третьим голом португальца уместился точный удар Леандера Дендонкера, который откликнулся на подачу углового — 0:4.

"Вулверхэмптон" (Англия) — "Бешикташ" (Турция) — 4:0 (0:0)

Голы: Жота 57, 63, 68, Дендонкер 67.

"Вулверхэмптон": Радди, Килмен, Коуди, Беннетт, Винагре, Невеш (Жота 56), Моутиньо (Перри), Дендонкер (Отасови 73), Буур, Кутроне, Нету.


Метки Бешикташ, Вулверхэмптон, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2019 00:55

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Последние комментарии:




  1. shinigami 13.12.2019 01:16 # shinigami
    Я бы посмотрел на пару Зальцбург - Волки. Огненные стыки были бы.

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  2. mancunia-planet 13.12.2019 00:59 # mancunia-planet
    англы сговорились!

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