"Юнайтед" разгромил АЗ и выиграл свою группу Лиги Европы

Разгромив АЗ со счетом 4:0, "Манчестер Юнайтед" выиграл свою группу Лиги Европы.

Харри Магуайр и Антонио Мартиаль оказались единственными уцелевшими из стартового состава "красных дьяволов" на дерби против "Манчестер Сити" в минувшую субботу.



По объективным причинам "Юнайтед" не смог перенести на этот матч игру, показанную в дерби Манчестера. Хозяевам не хватало остроты впереди, а АЗ слишком вольготно владел мячом.



Зато во втором тайме дело сдвинулось с мертвой точки. На 53-й минуте затаившийся в районе дальней штанги Эшли Янг пробил в касание после прострела Хуана Маты — 1:0.



Спустя всего пять минут Мейсон Гринвуд неотразимо пробил низом с подступов к штрафной — 2:0.



АЗ оказался надломлен и очень скоро пропустил еще дважды. Сперва Мата реализовал заработанный Брандоном Уильямсом пенальти — 3:0. А затем юный Гринвуд поразил ближний угол ворот из пределов штрафной, снова пробив низом — 4:0.



Невзрачный первый тайм не помешал "Юнайтед" уверенно выиграть этот матч и занять первое место в Группе K. АЗ тоже идет дальше, финишировав в квартете вторым.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "АЗ" (Голландия) — 4:0 (0:0)



Голы: Янг 53, Гринвуд 58, 64, Мата 62 (пен).



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг (Лэйрд 68), Магуайр (Джонс 68), Туанзебе, Уильямс, Матич, Гарнер, Перейра, Мата, Мартиаль (Чонг 59), Гринвуд.