"Юнайтед" разгромил АЗ и выиграл свою группу Лиги Европы
Разгромив АЗ со счетом 4:0, "Манчестер Юнайтед" выиграл свою группу Лиги Европы.
Харри Магуайр и Антонио Мартиаль оказались единственными уцелевшими из стартового состава "красных дьяволов" на дерби против "Манчестер Сити" в минувшую субботу.
По объективным причинам "Юнайтед" не смог перенести на этот матч игру, показанную в дерби Манчестера. Хозяевам не хватало остроты впереди, а АЗ слишком вольготно владел мячом.
Зато во втором тайме дело сдвинулось с мертвой точки. На 53-й минуте затаившийся в районе дальней штанги Эшли Янг пробил в касание после прострела Хуана Маты — 1:0.
Спустя всего пять минут Мейсон Гринвуд неотразимо пробил низом с подступов к штрафной — 2:0.
АЗ оказался надломлен и очень скоро пропустил еще дважды. Сперва Мата реализовал заработанный Брандоном Уильямсом пенальти — 3:0. А затем юный Гринвуд поразил ближний угол ворот из пределов штрафной, снова пробив низом — 4:0.
Невзрачный первый тайм не помешал "Юнайтед" уверенно выиграть этот матч и занять первое место в Группе K. АЗ тоже идет дальше, финишировав в квартете вторым.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "АЗ" (Голландия) — 4:0 (0:0)
Голы: Янг 53, Гринвуд 58, 64, Мата 62 (пен).
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг (Лэйрд 68), Магуайр (Джонс 68), Туанзебе, Уильямс, Матич, Гарнер, Перейра, Мата, Мартиаль (Чонг 59), Гринвуд.
13.12.2019 00:50
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Последние комментарии:
Сосо ирискам
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Пожалуй поздравлю макак, заслужили, выносите кубок этим чертям прямо сейчас!
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Первый тайм челсецо, во втором Алкмаар сдох, ну и игроки что требовалось сделали. Мы начали выполнять планы на игру, это уже успех, хотя бы с командами уровня Алкмаара.
Хотя забей они первые - хз как бы пошло. Матч нихуя не стоящий, ждем Эве.
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Ждемс такой же счёт в следующем матче!
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Короли Манчестера нашли свой турнир.
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