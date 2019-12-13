"Юнайтед" разгромил АЗ и выиграл свою группу Лиги Европы

Хуан Мата Разгромив АЗ со счетом 4:0, "Манчестер Юнайтед" выиграл свою группу Лиги Европы.

Харри Магуайр и Антонио Мартиаль оказались единственными уцелевшими из стартового состава "красных дьяволов" на дерби против "Манчестер Сити" в минувшую субботу.

По объективным причинам "Юнайтед" не смог перенести на этот матч игру, показанную в дерби Манчестера. Хозяевам не хватало остроты впереди, а АЗ слишком вольготно владел мячом.

Зато во втором тайме дело сдвинулось с мертвой точки. На 53-й минуте затаившийся в районе дальней штанги Эшли Янг пробил в касание после прострела Хуана Маты — 1:0.

Спустя всего пять минут Мейсон Гринвуд неотразимо пробил низом с подступов к штрафной — 2:0.

АЗ оказался надломлен и очень скоро пропустил еще дважды. Сперва Мата реализовал заработанный Брандоном Уильямсом пенальти — 3:0. А затем юный Гринвуд поразил ближний угол ворот из пределов штрафной, снова пробив низом — 4:0.

Невзрачный первый тайм не помешал "Юнайтед" уверенно выиграть этот матч и занять первое место в Группе K. АЗ тоже идет дальше, финишировав в квартете вторым.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "АЗ" (Голландия) — 4:0 (0:0)

Голы: Янг 53, Гринвуд 58, 64, Мата 62 (пен).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг (Лэйрд 68), Магуайр (Джонс 68), Туанзебе, Уильямс, Матич, Гарнер, Перейра, Мата, Мартиаль (Чонг 59), Гринвуд.


Метки АЗ, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2019 00:50

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  1. narcot 13.12.2019 01:52 # narcot
    Сосо ирискам

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  2. lovrentiy 13.12.2019 01:51 # lovrentiy
    Пожалуй поздравлю макак, заслужили, выносите кубок этим чертям прямо сейчас!

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  3. imf-tau 13.12.2019 01:00 # imf-tau
    Первый тайм челсецо, во втором Алкмаар сдох, ну и игроки что требовалось сделали. Мы начали выполнять планы на игру, это уже успех, хотя бы с командами уровня Алкмаара.

    Хотя забей они первые - хз как бы пошло. Матч нихуя не стоящий, ждем Эве.

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  4. mancunia-planet 13.12.2019 00:57 # mancunia-planet
    Ждемс такой же счёт в следующем матче!

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  5. slash-lfc 13.12.2019 00:56 # slash-lfc
    Короли Манчестера нашли свой турнир.

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