Анчелотти стал клиентом лондонского агентства

После своего увольнения с поста главного тренера "Наполи" Карло Анчелотти сменил свое агентство и стал клиентом компании Base Soccer, которая поможет ему с поиском нового клуба.

Напомним, "Наполи" объявил о расставании с Анчелотти почти сразу после разгромной победы над "Генком", которая вывела итальянскую команду в плей-офф Лиги Чемпионов.



С тех пор пресса не утихает об интересе к бывшему наставнику "Челси" со стороны "Эвертона" и "Арсенала", и сам Карло лишь подогрел эти спекуляции.



Как сообщает Daily Mail, отныне интересы 60-летнего итальянца будет представлять агентство Base Soccer, которое базируется в Лондоне и которое должно ускорить возвращение Анчелотти в футбол.



Добавим, что Анчелотти до сих пор владеет недвижимостью в Лондоне, поэтому можно предположить, что Карло приветствует интерес "Арсенала". В то же время, если верить слухам, "Эвертона" гораздо сильнее заинтересован в итальянском специалисте.