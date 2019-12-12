Феллайни исключает воссоединение с Моуриньо

Маруан Феллайни Полузащитник "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллайни исключил свое воссоединение с главным тренером "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо, с которым ему довелось поработать в "Манчестер Юнайтед".

В своем время Моуриньо помог Феллайни завоевать если не любовь, то уважение фанатов "Юнайтед", но стоило Жозе потерять работу в Манчестере, как Маруан тоже поспешил покинуть клуб, уехав в Китай.

Недавно в прессе появились слухи, что в связи с назначением Моуриньо в "Тоттенхэме" Феллайни может вернуться в Премьер-Лигу. Однако 32-летний бельгиец уверяет, что этому не бывать.

"Жозе — особенный человек для меня. Мы переписываемся друг с другом, мы созваниваемся время от времени".

"Он возглавил "шпор", и его дела идут хорошо. Я желаю ему всего наилучшего, но мне хорошо там, где я сейчас", — сообщил Феллайни Eleven Sports.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм, Феллайни, Шаньдун Лунэн

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2019 23:00

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