Феллайни исключает воссоединение с Моуриньо

Полузащитник "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллайни исключил свое воссоединение с главным тренером "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо, с которым ему довелось поработать в "Манчестер Юнайтед".

В своем время Моуриньо помог Феллайни завоевать если не любовь, то уважение фанатов "Юнайтед", но стоило Жозе потерять работу в Манчестере, как Маруан тоже поспешил покинуть клуб, уехав в Китай.



Недавно в прессе появились слухи, что в связи с назначением Моуриньо в "Тоттенхэме" Феллайни может вернуться в Премьер-Лигу. Однако 32-летний бельгиец уверяет, что этому не бывать.



"Жозе — особенный человек для меня. Мы переписываемся друг с другом, мы созваниваемся время от времени".



"Он возглавил "шпор", и его дела идут хорошо. Я желаю ему всего наилучшего, но мне хорошо там, где я сейчас", — сообщил Феллайни Eleven Sports.