"Арсенал" не смог победить "Стандарт", но выиграл свою группу
"Арсенал" вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места Группы F, несмотря на ничью 2:2 в матче заключительного тура группового этапа против "Стандарта".
Относительно победы 1:3 над "Вест Хэмом" Фредди Юнгберг поменял сразу девятерых игроков в стартовом составе "канониров". Уцелели лишь Сократис Папастатопулос и Эйнсли Мэйтланд-Найлс.
В первом тайме шла более-менее равная игра, но опаснее все же действовал "Арсенал". Лучшим игроком в составе хозяев был их голкипер Арно Бодар, совершивший отличные сейвы после ударов Букайо Сака и Риса Нелсона.
Второй же тайм начался с того, что полузащитник "Стардарта" Самюэль Бастьен отважился на дальний удар, а рикошет от Сократиса не оставил Эмилиано Мартинесу шансов на спасение — 1:0.
Гол придал хозяевам уверенности, и они захватили инициативу в матче. А на 70-й минуте очередная оборонительная ошибка "Арсенала" привела ко второму пропущенному мячу. Селим Амалла переложил мяч с одной ноги на другую и при помощи рикошета от Константиноса Мавропаноса поразил ворота со средней дистанции — 2:0.
"Канонирам" терять было уже нечего, и в концовке матча они заметно активизировались. В результате на 78-й минуте Александр Лакасетт головой замкнул прострел Сака — 2:1. А спустя две минуты отличился сам Букайо, закрутив мяч с подступов к штрафной — 2:2.
Гостям все еще требовался один гол, чтобы выиграть матч и этим гарантировать себе первое место в группе, но не вышло. К счастью, в параллельном поединке экс-игрок "Тоттенхэма" Маркус Эдвардс сделал одолжение "Арсеналу", обеспечив "Витории" победу над "Айнтрахтом", поэтому "канониры" и так удержались на вершине квартета.
"Стандарт" (Бельгия) — "Арсенал" (Англия) — 2:2 (0:0)
Голы: Бастьен 47, Амалла 69 — Лакасетт 78, Сака 81.
"Арсенал": Мартинес, Папастатопулос (Мартинелли 69), Луис, Мавропанос, Мэйтланд-Найлс (Чемберс 78), Гендузи, Уиллок, Сака, Нелсон, Смит-Роу (Обамеянг 85), Лакасетт.
12.12.2019 22:50
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Последние комментарии:
2-0, викинг, убирай нахуй Макгваера и Марсиаля, там Эве на горизонте.
(ответить)
Еле заклепали АЗ, хотя когда пол состава 18-летние, норма. Мата канеш сдал совсем, жалко.
Странно что только Магвайер и Марсиаль в старте, видимо Оле все-таки боится при своих трибунах обкекаться после двух побед в лиге.
(ответить)
Хочеца фильм глянуть, кто нить смотрел "Однажды в Голливуде", стоит смотреть?
(ответить)
Что там у Сани, кто нить смотрит эту хрень?
(ответить)
Ну как вы тут, гальюнщики?)
(ответить)
Тройка лидеров оторвалась! Даже с накрутками и пускай. Форестор пили завтра новое голосование с этими тремя! СУПЕРФИНАЛ И с другого ресурса, чтобы накрутить нельзя было)))) вот и посмотрим на пенсов :)))))))
КАК ЖЕ ПОРВЁТСЯ АСТЕР ЕСЛИ ОН ВЫИГРАЕТ ЕЗЕХЕХЕХЕХ
(ответить)
Лол это надо додуматься накручивать голоса через какой то анонимный браузер вроде ТОРа.))
На сайте последний реальный пользователь это я.И это было еще в 2015 году.
Тут больше 50 человек не сидит максимум и то под финал какой нить большой.
(ответить)
Есть у кого инфа, почему 17 % сосача это накрутку, а 15 у безвиза нет?
Спс
(ответить)
А почему в голосовании Гугл-переводчик предлагает перевести с таджикского. Форестер таджик? Ехехеххехеехехех.
(ответить)
Ебланы, вы не думали что гости которые сюда заходят и открывают ссылку, кликают на авось, просто так? У сосича просто ник такой, уебищный что ли...
(ответить)
Мои поздравления сосачу, ещё раз. Мужик, всех благ, девочек красивых, верных жён, много денег, уважения у друзей... Да вцелом всех благ мужик. Ты долго шёл к этой цели и вот ты её достиг. Унитаз фапла, сука... Блять мужик, слезы на глазах, рад за тебя пиздец. Не поверишь...
(ответить)
Если этот беспредел с накруткой голосов продолжится, то у Артура будет Новое прозвище - «унитастер»
(ответить)
Артур допиздится, что и сосача, а пись-пися перегонит))
(ответить)
Пенсы oficialno главные ДОЛБОЕБЫ САЙТА. Просто пиздец зашкварились с голосованием. Даже старые пёзды в школах во время выборов меньше бюллетеней пачками вбрасывают :)))))
Источник: http://fapl.ru/posts/75302/?c=1#c7046455
АДЕКВАТНАЯ ТРОЙКА УРИНОТАЗОВ 2019
3. Астер (ЗАЕБАЛ СО СВОИМИ ЗЕРОПУКАМИ И УНЫЛЫМИ КОМИНТАМИ)
2. Наркот (В СВОЕЙ РЕАЛЬНОСТИ ЖИВЕТ ЕБЛОРУССКИЙ ОВОЩ)
1. Безвиз (ССЫКЛИВАЯ И ТЕРПИЛЬНАЯ ВАНГА, ЕГО ПРИВОРОТЫ И СЛИВЫ ПОСЛЕ ГОЛОВ - топ)))
(ответить)
12.12.2019 22:48 #
imf-tau
Бля, ты серьезно считаешь что в этой помойке (беру данные на написание коммента) 3061 юзер? Или что есть на этом сайте, на секундочку, 17% - это 520 уникальных челов что хейтит сосиджа?
Серьезно блять? 2 человека есть, что точно его хейтят прям 100% - ты и безпись (я не часто бываю и прям так в курсе, но активные вы двое 100%). Хохлопенс как минимум уже.
Про фейка могет быть и промашка, но то что кто-то как ебанутый клепает голоса - это факт. В прямой выгоде грит и ты. Так что логика под всем этим вполне есть.
То что число голосов несоразмерно аудитории вполне очевидно. А грут просто туповат чтоб подобное замутить.
Ну и коммы про сосиджа везде даже где его нет тоже намекают.
(ответить)
12.12.2019 22:55 # удалить
thegodfather
Ну т.е. 15 % за безвиза тебя не смущают, все норм. А 17% за сосача знач накрутили...
Чувак, очнись, половина зеропуков хейтят сосача. Безвиза хейтят только зеропуки.
Я не хочу оправдываться и не буду. Я уже сказал это и повторю, мне это нах не всралось, я сосиджу опоссу и без голосования. Но то, что он победил вполне заслуженно, он ебаный унитаз. А голосование было именно об этом.
Но канешн у тебя свое мнение на объективные 15 % безвиза и не объективные накрученные 17 сосача. Хотя повторю, его половина зеропуков хейтит. Безвиза онли зеропуки. Но вопрос не в хейте, а в унитазе. Вот сосач это оно.
Источник: http://fapl.ru/posts/75302/?c=1#c7046489
(ответить)
обоссали даунят аля чолсе88
(ответить)
Пздц конечно РПЛ рулит) С каждым годом всё хуже и хуже. А комментаторы на Матче безостановочно восхищаются матчами, какими-то действиями игроков, говоря: это точно не хуже европейских чемпионатов. Дебилы бля.
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Россия присела на бутылку в этом сезоне. Со всех сторон - мрак
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Арсенал Юнгберга становится командой камбэков. Что интересно, Стандарт нихуя не хотел отдавать эту игру, в отличии от ВХ. Может это задатки будущего характера? Хотя, всё равно считаю, что их путь - это Артета.
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дынамо ахахаха
один Шахтер тащит в СНГ, не зря является лучшим клубом Восточной Европы!
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