"Арсенал" не смог победить "Стандарт", но выиграл свою группу

Букайо Сака и Александр Лакасетт "Арсенал" вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места Группы F, несмотря на ничью 2:2 в матче заключительного тура группового этапа против "Стандарта".

Относительно победы 1:3 над "Вест Хэмом" Фредди Юнгберг поменял сразу девятерых игроков в стартовом составе "канониров". Уцелели лишь Сократис Папастатопулос и Эйнсли Мэйтланд-Найлс.

В первом тайме шла более-менее равная игра, но опаснее все же действовал "Арсенал". Лучшим игроком в составе хозяев был их голкипер Арно Бодар, совершивший отличные сейвы после ударов Букайо Сака и Риса Нелсона.

Второй же тайм начался с того, что полузащитник "Стардарта" Самюэль Бастьен отважился на дальний удар, а рикошет от Сократиса не оставил Эмилиано Мартинесу шансов на спасение — 1:0.

Гол придал хозяевам уверенности, и они захватили инициативу в матче. А на 70-й минуте очередная оборонительная ошибка "Арсенала" привела ко второму пропущенному мячу. Селим Амалла переложил мяч с одной ноги на другую и при помощи рикошета от Константиноса Мавропаноса поразил ворота со средней дистанции — 2:0.

"Канонирам" терять было уже нечего, и в концовке матча они заметно активизировались. В результате на 78-й минуте Александр Лакасетт головой замкнул прострел Сака — 2:1. А спустя две минуты отличился сам Букайо, закрутив мяч с подступов к штрафной — 2:2.

Гостям все еще требовался один гол, чтобы выиграть матч и этим гарантировать себе первое место в группе, но не вышло. К счастью, в параллельном поединке экс-игрок "Тоттенхэма" Маркус Эдвардс сделал одолжение "Арсеналу", обеспечив "Витории" победу над "Айнтрахтом", поэтому "канониры" и так удержались на вершине квартета.

"Стандарт" (Бельгия) — "Арсенал" (Англия) — 2:2 (0:0)

Голы: Бастьен 47, Амалла 69 — Лакасетт 78, Сака 81.

"Арсенал": Мартинес, Папастатопулос (Мартинелли 69), Луис, Мавропанос, Мэйтланд-Найлс (Чемберс 78), Гендузи, Уиллок, Сака, Нелсон, Смит-Роу (Обамеянг 85), Лакасетт.


Метки Арсенал, Лига Европы, обзор матча, Стандарт

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2019 22:50

Количество просмотров Просмотров: 1359

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 13.12.2019 00:17 # imf-tau
    2-0, викинг, убирай нахуй Макгваера и Марсиаля, там Эве на горизонте.

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  2. imf-tau 13.12.2019 00:12 # imf-tau
    Еле заклепали АЗ, хотя когда пол состава 18-летние, норма. Мата канеш сдал совсем, жалко.

    Странно что только Магвайер и Марсиаль в старте, видимо Оле все-таки боится при своих трибунах обкекаться после двух побед в лиге.

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  3. lovrentiy 13.12.2019 00:00 # lovrentiy
    Хочеца фильм глянуть, кто нить смотрел "Однажды в Голливуде", стоит смотреть?

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  4. lovrentiy 12.12.2019 23:56 # lovrentiy
    Что там у Сани, кто нить смотрит эту хрень?

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  5. ssa 12.12.2019 23:54 # ssa
    Ну как вы тут, гальюнщики?)

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  6. unitazzz 12.12.2019 23:41 # unitazzz
    Тройка лидеров оторвалась! Даже с накрутками и пускай. Форестор пили завтра новое голосование с этими тремя! СУПЕРФИНАЛ И с другого ресурса, чтобы накрутить нельзя было)))) вот и посмотрим на пенсов :)))))))
    КАК ЖЕ ПОРВЁТСЯ АСТЕР ЕСЛИ ОН ВЫИГРАЕТ ЕЗЕХЕХЕХЕХ

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  7. skychnie-oboi 12.12.2019 23:32 # skychnie-oboi
    Лол это надо додуматься накручивать голоса через какой то анонимный браузер вроде ТОРа.))

    На сайте последний реальный пользователь это я.И это было еще в 2015 году.

    Тут больше 50 человек не сидит максимум и то под финал какой нить большой.

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  8. thegodfather 12.12.2019 23:30 # thegodfather
    Есть у кого инфа, почему 17 % сосача это накрутку, а 15 у безвиза нет?
    Спс

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  9. slash-lfc 12.12.2019 23:21 # slash-lfc
    А почему в голосовании Гугл-переводчик предлагает перевести с таджикского. Форестер таджик? Ехехеххехеехехех.

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  10. forester 12.12.2019 23:12 # forester
    Ебланы, вы не думали что гости которые сюда заходят и открывают ссылку, кликают на авось, просто так? У сосича просто ник такой, уебищный что ли...

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  11. thegodfather 12.12.2019 23:11 # thegodfather
    Мои поздравления сосачу, ещё раз. Мужик, всех благ, девочек красивых, верных жён, много денег, уважения у друзей... Да вцелом всех благ мужик. Ты долго шёл к этой цели и вот ты её достиг. Унитаз фапла, сука... Блять мужик, слезы на глазах, рад за тебя пиздец. Не поверишь...

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  12. slash-lfc 12.12.2019 23:08 # slash-lfc
    Если этот беспредел с накруткой голосов продолжится, то у Артура будет Новое прозвище - «унитастер»

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  13. slash-lfc 12.12.2019 23:06 # slash-lfc
    Артур допиздится, что и сосача, а пись-пися перегонит))

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  14. unitazzz 12.12.2019 23:05 # unitazzz
    Пенсы oficialno главные ДОЛБОЕБЫ САЙТА. Просто пиздец зашкварились с голосованием. Даже старые пёзды в школах во время выборов меньше бюллетеней пачками вбрасывают :)))))

    Источник: http://fapl.ru/posts/75302/?c=1#c7046455

    АДЕКВАТНАЯ ТРОЙКА УРИНОТАЗОВ 2019

    3. Астер (ЗАЕБАЛ СО СВОИМИ ЗЕРОПУКАМИ И УНЫЛЫМИ КОМИНТАМИ)
    2. Наркот (В СВОЕЙ РЕАЛЬНОСТИ ЖИВЕТ ЕБЛОРУССКИЙ ОВОЩ)
    1. Безвиз (ССЫКЛИВАЯ И ТЕРПИЛЬНАЯ ВАНГА, ЕГО ПРИВОРОТЫ И СЛИВЫ ПОСЛЕ ГОЛОВ - топ)))

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  15. thegodfather 12.12.2019 23:03 # thegodfather
    12.12.2019 22:48 #
    imf-tau

    Бля, ты серьезно считаешь что в этой помойке (беру данные на написание коммента) 3061 юзер? Или что есть на этом сайте, на секундочку, 17% - это 520 уникальных челов что хейтит сосиджа?

    Серьезно блять? 2 человека есть, что точно его хейтят прям 100% - ты и безпись (я не часто бываю и прям так в курсе, но активные вы двое 100%). Хохлопенс как минимум уже.

    Про фейка могет быть и промашка, но то что кто-то как ебанутый клепает голоса - это факт. В прямой выгоде грит и ты. Так что логика под всем этим вполне есть.

    То что число голосов несоразмерно аудитории вполне очевидно. А грут просто туповат чтоб подобное замутить.
    Ну и коммы про сосиджа везде даже где его нет тоже намекают.
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    12.12.2019 22:55 # удалить
    thegodfather

    Ну т.е. 15 % за безвиза тебя не смущают, все норм. А 17% за сосача знач накрутили...

    Чувак, очнись, половина зеропуков хейтят сосача. Безвиза хейтят только зеропуки.

    Я не хочу оправдываться и не буду. Я уже сказал это и повторю, мне это нах не всралось, я сосиджу опоссу и без голосования. Но то, что он победил вполне заслуженно, он ебаный унитаз. А голосование было именно об этом.

    Но канешн у тебя свое мнение на объективные 15 % безвиза и не объективные накрученные 17 сосача. Хотя повторю, его половина зеропуков хейтит. Безвиза онли зеропуки. Но вопрос не в хейте, а в унитазе. Вот сосач это оно.

    Источник: http://fapl.ru/posts/75302/?c=1#c7046489

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  16. acceptodessa 12.12.2019 23:03 # acceptodessa
    обоссали даунят аля чолсе88

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  17. sausage 12.12.2019 22:57 # sausage
    Пздц конечно РПЛ рулит) С каждым годом всё хуже и хуже. А комментаторы на Матче безостановочно восхищаются матчами, какими-то действиями игроков, говоря: это точно не хуже европейских чемпионатов. Дебилы бля.

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  18. spart19an 12.12.2019 22:55 # spart19an
    Россия присела на бутылку в этом сезоне. Со всех сторон - мрак

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  19. sausage 12.12.2019 22:54 # sausage
    Арсенал Юнгберга становится командой камбэков. Что интересно, Стандарт нихуя не хотел отдавать эту игру, в отличии от ВХ. Может это задатки будущего характера? Хотя, всё равно считаю, что их путь - это Артета.

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  20. kos9k 12.12.2019 22:51 # kos9k
    дынамо ахахаха

    один Шахтер тащит в СНГ, не зря является лучшим клубом Восточной Европы!

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