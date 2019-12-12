"Арсенал" не смог победить "Стандарт", но выиграл свою группу

"Арсенал" вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места Группы F, несмотря на ничью 2:2 в матче заключительного тура группового этапа против "Стандарта".

Относительно победы 1:3 над "Вест Хэмом" Фредди Юнгберг поменял сразу девятерых игроков в стартовом составе "канониров". Уцелели лишь Сократис Папастатопулос и Эйнсли Мэйтланд-Найлс.



В первом тайме шла более-менее равная игра, но опаснее все же действовал "Арсенал". Лучшим игроком в составе хозяев был их голкипер Арно Бодар, совершивший отличные сейвы после ударов Букайо Сака и Риса Нелсона.



Второй же тайм начался с того, что полузащитник "Стардарта" Самюэль Бастьен отважился на дальний удар, а рикошет от Сократиса не оставил Эмилиано Мартинесу шансов на спасение — 1:0.



Гол придал хозяевам уверенности, и они захватили инициативу в матче. А на 70-й минуте очередная оборонительная ошибка "Арсенала" привела ко второму пропущенному мячу. Селим Амалла переложил мяч с одной ноги на другую и при помощи рикошета от Константиноса Мавропаноса поразил ворота со средней дистанции — 2:0.



"Канонирам" терять было уже нечего, и в концовке матча они заметно активизировались. В результате на 78-й минуте Александр Лакасетт головой замкнул прострел Сака — 2:1. А спустя две минуты отличился сам Букайо, закрутив мяч с подступов к штрафной — 2:2.



Гостям все еще требовался один гол, чтобы выиграть матч и этим гарантировать себе первое место в группе, но не вышло. К счастью, в параллельном поединке экс-игрок "Тоттенхэма" Маркус Эдвардс сделал одолжение "Арсеналу", обеспечив "Витории" победу над "Айнтрахтом", поэтому "канониры" и так удержались на вершине квартета.



"Стандарт" (Бельгия) — "Арсенал" (Англия) — 2:2 (0:0)



Голы: Бастьен 47, Амалла 69 — Лакасетт 78, Сака 81.



"Арсенал": Мартинес, Папастатопулос (Мартинелли 69), Луис, Мавропанос, Мэйтланд-Найлс (Чемберс 78), Гендузи, Уиллок, Сака, Нелсон, Смит-Роу (Обамеянг 85), Лакасетт.