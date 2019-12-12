Томори заключил новый контракт с "Челси" до 2024 года

Центральный защитник "Челси" Фикайо Томори заключил со своим клубом новый контракт до 2024 года.

В прошлом сезоне, выступая за "Дерби" Фрэнка Лэмпарда на правах аренды, Томори сыграл 55 матчей. Поэтому, когда минувшим летом Лэмпарда позвали на "Стэмфорд Бридж", Фикайо последовал за своим тренером.



21-летний защитник ухватился обеими руками за свой шанс и, наконец, заиграл в первой команде родного клуба. В этом сезоне Томори принял участие уже в 16 матчах за "Челси".



Фикайо не только утвердился основным игроком "синих", но и смог дебютировать за сборную Англии. Учитывая это, клуб поспешил наградить своего воспитанника новой сделкой.



"Мы очень рады видеть, что очередной великолепный молодой игрок пробился из нашей академии в первую команду. Фикайо находится с нами с семилетнего возраста, и он добился большого успеха на юношеском уровне".



"Впечатляющим образом выступив за "Дерби" в прошлом сезоне, Фикайо мощно начал новую кампанию, и мы с удовольствием наблюдаем за его становлением как нашего ключевого игрока. Мы рады, что он связал свое будущее с клубом на предстоящие годы", — сообщила директор "Челси" Марина Грановская.