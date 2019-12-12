Томори заключил новый контракт с "Челси" до 2024 года

Фикайо Томори Центральный защитник "Челси" Фикайо Томори заключил со своим клубом новый контракт до 2024 года.

В прошлом сезоне, выступая за "Дерби" Фрэнка Лэмпарда на правах аренды, Томори сыграл 55 матчей. Поэтому, когда минувшим летом Лэмпарда позвали на "Стэмфорд Бридж", Фикайо последовал за своим тренером.

21-летний защитник ухватился обеими руками за свой шанс и, наконец, заиграл в первой команде родного клуба. В этом сезоне Томори принял участие уже в 16 матчах за "Челси".

Фикайо не только утвердился основным игроком "синих", но и смог дебютировать за сборную Англии. Учитывая это, клуб поспешил наградить своего воспитанника новой сделкой.

"Мы очень рады видеть, что очередной великолепный молодой игрок пробился из нашей академии в первую команду. Фикайо находится с нами с семилетнего возраста, и он добился большого успеха на юношеском уровне".

"Впечатляющим образом выступив за "Дерби" в прошлом сезоне, Фикайо мощно начал новую кампанию, и мы с удовольствием наблюдаем за его становлением как нашего ключевого игрока. Мы рады, что он связал свое будущее с клубом на предстоящие годы", — сообщила директор "Челси" Марина Грановская.


Метки контракты, Томори, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2019 22:25

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  1. mancunia-planet 12.12.2019 22:28 # mancunia-planet
    это что за тень Туанзебе?

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  2. ry-l 12.12.2019 22:27 # ry-l
    Шикарный прогресс от воспитанника. Есть все, чтобы пошёл по стопам великого капитана - Джона Терри

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