Педро допускает свое возвращение в "Барселону"

Педро Вингер "Челси" Педро заявил, что допускает свое возвращение в "Барселону".

В этом сезоне Премьер-Лиги Педро сыграл только четыре матча. 32-летний испанец находится на обочине планов главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда.

Сложившаяся ситуация делает уход Педро неизбежным — если не в январе, то в конце сезона, когда истечет его контракт. И ветеран допускает, что вернется в родную "Барселону".

"Каждый знает о моих чувствах к этому клубу, и это очевидно, что вероятность моего возвращения существует. Я всегда это говорил".

"Я испытываю особую любовь к этому клубу, потому что являюсь его болельщиком. Я столь многое пережил там и провел там так много лет. Я чувствовал, что фанаты любят меня".

"Такой вариант всегда есть, и я надеюсь это случится", — сообщил Педро Cadena Ser Catalunya.


Метки Педро, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 12.12.2019 22:47 # ganinilyha
    Не играл в основе на рассвете сил, думает, что будет играть сейчас.

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  2. trent 12.12.2019 22:08 # trent
    Барсуки хотели вернуть Неймара, а получат Педро.

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