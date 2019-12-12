Педро допускает свое возвращение в "Барселону"

Вингер "Челси" Педро заявил, что допускает свое возвращение в "Барселону".

В этом сезоне Премьер-Лиги Педро сыграл только четыре матча. 32-летний испанец находится на обочине планов главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда.



Сложившаяся ситуация делает уход Педро неизбежным — если не в январе, то в конце сезона, когда истечет его контракт. И ветеран допускает, что вернется в родную "Барселону".



"Каждый знает о моих чувствах к этому клубу, и это очевидно, что вероятность моего возвращения существует. Я всегда это говорил".



"Я испытываю особую любовь к этому клубу, потому что являюсь его болельщиком. Я столь многое пережил там и провел там так много лет. Я чувствовал, что фанаты любят меня".



"Такой вариант всегда есть, и я надеюсь это случится", — сообщил Педро Cadena Ser Catalunya.