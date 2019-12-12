"Ливерпуль" выиграл борьбу за Минамино

Такуми Минамино "Ливерпуль" согласовал приобретение атакующего полузащитника "Ред Булл" Такуми Минамино за 7.25 млн. фунтов.

Об интересе "красных" к игроку своего соперника по групповому этапу Лиги Чемпионов стало известно лишь в четверг утром.

Однако сейчас Daily Mirror утверждает, что сделка уже согласована и будет оформлена, как только возобновится трансферное окно, а сам Минамино пройдет медицинское обследование.

В борьбе за 24-летнего японца "Ливерпуль" опередил "Манчестер Юнайтед" благодаря тому, что первым узнал о наличии в контракте Такуми пункта о фиксированных отступных.

Этот пункт, позволяющий Минамино уйти в большой европейский клуб по цене, гораздо ниже своей рыночной стоимости, появился после продления игроком своего контракта с "Ред Булл" в феврале.

Утверждается, что "красные" следили за Минамино на протяжении двух лет, а вели с ним переговоры последние шесть недель.

По иронии судьбы за игрой Минамино против "Ливерпуля" в минувший вторник наблюдали скауты со всей Европы, однако Такуми к тому времени уже знал, что вопрос с его будущем решен.


Метки Ливерпуль, Минамино, Ред Булл

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2019 21:00

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  1. noi39 12.12.2019 21:13 # noi39
    Вот это работа на опережение,узнаю Эдвардса!

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  2. liverfun 12.12.2019 21:07 # liverfun
    пока другие клубы присылали своих скаутов, ливерпуль уже обо всем договорился, это охуенно, топово ребята работают

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  3. unitazzz 12.12.2019 21:02 # unitazzz
    Как же горит пердак наверное у владельца Быков :))) такую смешную сумму прописать лол)) не ожидали что так заиграет)))

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