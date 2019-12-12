"Ливерпуль" выиграл борьбу за Минамино
"Ливерпуль" согласовал приобретение атакующего полузащитника "Ред Булл" Такуми Минамино за 7.25 млн. фунтов.
Об интересе "красных" к игроку своего соперника по групповому этапу Лиги Чемпионов стало известно лишь в четверг утром.
Однако сейчас Daily Mirror утверждает, что сделка уже согласована и будет оформлена, как только возобновится трансферное окно, а сам Минамино пройдет медицинское обследование.
В борьбе за 24-летнего японца "Ливерпуль" опередил "Манчестер Юнайтед" благодаря тому, что первым узнал о наличии в контракте Такуми пункта о фиксированных отступных.
Этот пункт, позволяющий Минамино уйти в большой европейский клуб по цене, гораздо ниже своей рыночной стоимости, появился после продления игроком своего контракта с "Ред Булл" в феврале.
Утверждается, что "красные" следили за Минамино на протяжении двух лет, а вели с ним переговоры последние шесть недель.
По иронии судьбы за игрой Минамино против "Ливерпуля" в минувший вторник наблюдали скауты со всей Европы, однако Такуми к тому времени уже знал, что вопрос с его будущем решен.
12.12.2019 21:00
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Последние комментарии:
Вот это работа на опережение,узнаю Эдвардса!
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пока другие клубы присылали своих скаутов, ливерпуль уже обо всем договорился, это охуенно, топово ребята работают
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Как же горит пердак наверное у владельца Быков :))) такую смешную сумму прописать лол)) не ожидали что так заиграет)))
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