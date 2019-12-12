"Ливерпуль" выиграл борьбу за Минамино

"Ливерпуль" согласовал приобретение атакующего полузащитника "Ред Булл" Такуми Минамино за 7.25 млн. фунтов.

Об интересе "красных" к игроку своего соперника по групповому этапу Лиги Чемпионов стало известно лишь в четверг утром.



Однако сейчас Daily Mirror утверждает, что сделка уже согласована и будет оформлена, как только возобновится трансферное окно, а сам Минамино пройдет медицинское обследование.



В борьбе за 24-летнего японца "Ливерпуль" опередил "Манчестер Юнайтед" благодаря тому, что первым узнал о наличии в контракте Такуми пункта о фиксированных отступных.



Этот пункт, позволяющий Минамино уйти в большой европейский клуб по цене, гораздо ниже своей рыночной стоимости, появился после продления игроком своего контракта с "Ред Булл" в феврале.



Утверждается, что "красные" следили за Минамино на протяжении двух лет, а вели с ним переговоры последние шесть недель.



По иронии судьбы за игрой Минамино против "Ливерпуля" в минувший вторник наблюдали скауты со всей Европы, однако Такуми к тому времени уже знал, что вопрос с его будущем решен.