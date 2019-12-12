Эшли Коул надеется, что Юнгберг останется во главе "Арсенала"

Бывший защитник "Арсенала" Эшли Коул надеется, что наставник "канониров" Фредди Юнгберг получит свою работу на постоянной основе.

Напомним, Юнгберг принял управление первой командой "канониров" после увольнения Унаи Эмери. С тех пор "Арсенал" сыграл вничью с "Норвичем", уступил "Брайтону" и победил "Вест Хэм".



Игра "Арсенала" по-прежнему оставляет желать сильно лучшего, а результаты — большей стабильности, однако Коул верит в своего бывшего одноклубника.



"Раньше было много людей, которые говорили: "Венгер — вон". Затем Венгер ушел, и фанаты, возможно, поняли, что он на самом деле сделал для клуба и как он обеспечивал сплоченность в клубе".



"Арсенал" в переходном периоде — они попробовали довериться Унаи Эмери, но в силу каких-то причин это не сработало".



"Теперь здесь Фредди, и я надеюсь, он станет главным тренером на постоянной основе — он знает клуб изнутри".



"Фредди был моим другом в "Арсенале", и я надеюсь, он сможет изменить кое-какие вещи там", — цитирует Коула Sky Sports.