Эшли Коул надеется, что Юнгберг останется во главе "Арсенала"

Фредди Юнгберг и Эшли Коул Бывший защитник "Арсенала" Эшли Коул надеется, что наставник "канониров" Фредди Юнгберг получит свою работу на постоянной основе.

Напомним, Юнгберг принял управление первой командой "канониров" после увольнения Унаи Эмери. С тех пор "Арсенал" сыграл вничью с "Норвичем", уступил "Брайтону" и победил "Вест Хэм".

Игра "Арсенала" по-прежнему оставляет желать сильно лучшего, а результаты — большей стабильности, однако Коул верит в своего бывшего одноклубника.

"Раньше было много людей, которые говорили: "Венгер — вон". Затем Венгер ушел, и фанаты, возможно, поняли, что он на самом деле сделал для клуба и как он обеспечивал сплоченность в клубе".

"Арсенал" в переходном периоде — они попробовали довериться Унаи Эмери, но в силу каких-то причин это не сработало".

"Теперь здесь Фредди, и я надеюсь, он станет главным тренером на постоянной основе — он знает клуб изнутри".

"Фредди был моим другом в "Арсенале", и я надеюсь, он сможет изменить кое-какие вещи там", — цитирует Коула Sky Sports.


Метки Арсенал, Коул, Юнгберг

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2019 20:00

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  1. makeewadim 12.12.2019 20:58 # makeewadim
    Не знал, что Олифант, был футболистом..

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  2. sv-softwater 12.12.2019 20:34 # sv-softwater
    крепко

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  3. trent 12.12.2019 20:05 # trent
    Перестройка Арсенала закончилась много лет назад, это давно команда второго эшелона. Если не ошибаюсь, в последний раз за серьезные трофеи они боролись 11 лет назад.

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