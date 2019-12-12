Роджерс: "Никто не уйдет в январе"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что его клуб не продаст никого из своих звездных игроков в январе.

На протяжении последних недель не утихают слухи об интересе ведущих клубов Премьер-Лиги к звездам "лис" вроде Чаглара Сеюнджю, Джонни Эванса, Бена Чилуэлла и Джеймса Мэддисона.



Роджерс не обсуждал эту тему с руководством, но не сомневается, что клуб его абсолютно поддержит.



"В январе никто не уйдет. Я заявляю это категорично".



"Нет, это не слова руководства. Но я уверен, если мы поговорим, то именно так и будет".



"Я регулярно разговариваю с нашим спортивным директором и владельцем, но сегодня мы этого не касались".



"Вполне очевидно, что мы хотим сохранить этих игроков вместе. Это очень интересная команда, которая способна еще значительно вырасти. Поэтому мы хотим сделать так, чтобы они остались вместе за пределы января", — цитирует Роджерса Sky Sports.