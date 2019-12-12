Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Джек Родуэлл тренируется с "Шеффилд Юнайтед" и надеется заслужить контракт.

Ранее в нынешнем сезоне Родуэлл побывал на просмотрах в "Роме" и "Парме", однако итальянские клубы так и не решились приютить склонного к травмам англичанина.



28-летний полузащитник находится без клуба с конца прошлого сезона, когда он покинул "Блэкберн", но теперь у Джека, также поигравшего за "Эвертон" и "Сандерленд", появилась возможность вернуться в Премьер-Лигу.



Как сообщает The Telegraph, главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер хочет оценить состояние Родуэлла и видит в Джеке игрока, который мог бы усилить "клинков" на вторую половину сезона.



Уайлдер высоко ценит универсальность Родуэлла и его умение работать с мячом, однако Джек должен доказать, что его физическая форма соответствует уровню Премьер-Лиги.