Виллиан: "Надеюсь, скоро у нас будут хорошие новости по моему будущему"

Вингер "Челси" Виллиан дал понять, что надеется вскоре заключить новый контракт со своим клубом.

Как известно, действующий контракт Виллиана истекает в конце этого сезона. На днях в прессе появились слухи, что "Ювентус" уже обратился к "синим" насчет приобретения 31-летнего бразильца в январе.



Также Виллиана сватают в "Барселону", однако вингер уверяет, что "Челси" остается его приоритетом.



"Да, я заявлял уже несколько раз, что предпочитаю остаться в "Челси". Мне очень нравится клуб, мне комфортно здесь, как и моей семье, мы любим Лондон".



"Однако сезон в самом разгаре, и я стараюсь не думать об этом, чтобы не потерять концентрацию на поле. Мой агент и клуб разговаривают, и я надеюсь, скоро у нас будут кое-какие хорошие новости".



"Предложения и спекуляции — это норма для трансферных окон, особенно в случае с игроками, чьи контракты истекают. Но я на 100 процентов сосредоточен на "Челси" и на этом сезоне", — сообщил Виллиан Yahoo Sport.