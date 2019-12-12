Виллиан: "Надеюсь, скоро у нас будут хорошие новости по моему будущему"
Вингер "Челси" Виллиан дал понять, что надеется вскоре заключить новый контракт со своим клубом.
Как известно, действующий контракт Виллиана истекает в конце этого сезона. На днях в прессе появились слухи, что "Ювентус" уже обратился к "синим" насчет приобретения 31-летнего бразильца в январе.
Также Виллиана сватают в "Барселону", однако вингер уверяет, что "Челси" остается его приоритетом.
"Да, я заявлял уже несколько раз, что предпочитаю остаться в "Челси". Мне очень нравится клуб, мне комфортно здесь, как и моей семье, мы любим Лондон".
"Однако сезон в самом разгаре, и я стараюсь не думать об этом, чтобы не потерять концентрацию на поле. Мой агент и клуб разговаривают, и я надеюсь, скоро у нас будут кое-какие хорошие новости".
"Предложения и спекуляции — это норма для трансферных окон, особенно в случае с игроками, чьи контракты истекают. Но я на 100 процентов сосредоточен на "Челси" и на этом сезоне", — сообщил Виллиан Yahoo Sport.
12.12.2019 17:00
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Последние комментарии:
а хорошие новости - это Виллиан возвращается в Анжи
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Рывок почти на две трети поля примерно после 70 минуты многое говорит. Пахарь. Всегда бегает, т.е физуха в норме у него.
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Важный игрок, хз почему пенсы его не любят постоянно куисосят не по делу.
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