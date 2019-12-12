Прогнозы на матчи 6-го тура группового этапа Лиги Европы
Все английские команды в Лиге Европы досрочно решили задачу выхода в следующий раунд, за исключением "Арсенала", оставившего бельгийскому "Стандарту" чисто теоретические шансы на попадание в плей-офф. Прогнозы экспертов на заключительный тур группового этапа — в традиционном материале FAPL.ru.
СТАНДАРТ — АРСЕНАЛ
Четверг, 12 декабря, 20:55
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"Арсенал" очень уверенно выступал на групповом этапе экспериментальным составом, который регулярно использовал Унаи Эмери, но ,проиграв дома "Айнтрахту", "канониры" поставили под сомнение первое место в группе, которое, казалось, никуда от них не денется. Теоретически лондонцы могут даже вылететь, но для этого бельгийцам нужно выиграть с разницей в пять мячей — даже счет 4:0 не даст им преимущества над "канонирами" при равенстве очков и личных встреч, так как "Стандарт" уступит по разнице забитых/пропущенных в целом. Возможен также вариант, при котором "Айнтрахт", "Арсенал" и "Стандарт" наберут по 10 очков, и тогда разбираться в раскладах придется с калькулятором, но у "канониров" и тогда будет хорошая разница. Понятное дело, что в пять мячей "Арсенал" не проиграет, потому Фредди Юнгбергу нужно подумать о том, как добыть в Льеже достойный результат и сэкономить силы перед матчем чемпионата с "Манчестер Сити", который может стать последним для шведа в его временном правлении на "Эмирейтс".
Ключевая статистика от Who Scored
- в семи из восьми последних матчей "Арсенала" в Лиге Европы проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;
- "Арсенал" выиграл три последних встречи со "Стандартом" во всех соревнованиях;
- "Арсенал" в трех своих предыдущих встречах со "Стандартом" забивал как минимум дважды.
Прогноз Who Scored: 2:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.8 в БК Fonbet
Майкл Оуэн (BetVictor)
"Арсеналу" нужна ничья в Бельгии, чтобы гарантировать себе место в плей-офф. Впрочем, не исключеy вариант, при котором "Арсенал", "Стандарт" и "Айнтрахт" финишируют с 10 набранными очками. Если "Арсенал" не проиграет, можно будет отбросить калькуляторы, но "Стандарт" непобедим в последних 11 матчах в Европе на своем поле, и это будет серьезным испытанием для Фредди Юнгберга. Однако, я все же верю, что гости сумеют победить в матче, где хозяевам нужна убедительная победа после 4:0 в Лондоне.
Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Арсенала" — 2.0 в БК Fonbet
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АЗ
Четверг, 12 декабря, 23:00
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"Манчестер Юнайтед" досрочно гарантировал себе путевку в плей-офф Лиги Европы еще перед визитом в Казахстан в предыдущем туре, где резервный состав "красных дьяволов" не сумел устоять перед натиском более опытной "Астаны". АЗ также уже в плей-офф, и в предстоящем матче командам нужно лишь разобраться с тем, кто финиширует в Группе L первым, а кто — вторым. МЮ нужно не проиграть, чтобы остаться на вершине, и, думается, с этим у команды Оле Гуннара Сульшера не возникнет проблем, так как сейчас "дьяволы" значительно прибавили по всем компонентам — в том числе в плане уверенности в себе. Впереди у "Юнайтед" непростой матч с "Эвертоном", потому — результат в игре с АЗ нужно добыть в экономном режиме.
Ключевая статистика от Who Scored
- АЗ не проигрывает уже 12 матчей Лиги Европы кряду;
- тотал больше 2.5 голов проходил в трех последних матчах АЗ в Лиге Европы;
- АЗ забивал как минимум дважды в трех последних матчах Лиги Европы.
Прогноз Who Scored: 0:1
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа АЗ — 4.25 в БК Fonbet
Майкл Оуэн (BetVictor)
"Юнайтед" уже в плей-офф, но им нужно хотя бы одно очко с АЗ, чтобы гарантировать себе первое место в группе. После, возможно, лучшего своего матча в сезоне на "Этихад", команда Сульшера будет играть с большой уверенностью в себе. Голландская команда выиграла последние пару матчей в чемпионате, но я думаю, что "Юнайтед" будет опираться на недавние победы в матчах с "Тоттенхэмом" и "Сити" и наберет тут три очка.
Рекомендация Майкла Оуэна: "Манчестер Юнайтед" с форой (-1) — 2.45 в БК Fonbet
ВУЛВЕРХЭМПТОН — БЕШИКТАШ
Четверг, 12 декабря, 23:00
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"Вулверхэмптон" уже в плей-офф, но "волки" еще могут при желании посоревноваться с "Брагой" за первое место в группе. Пока что они отстают от португальцев на одно очко, но играют дома с "Бешикташем", тогда как португальцам предстоит визит в Братиславу к "Словану", который наверняка захочет попрощаться с Лигой Европы, напоследок порадовав своих болельщиков. Впереди у "Вулверхэмптона" матч с "Тоттенхэмом", потому Нуну Эшпириту Санту вполне может совместить желание выйти на первое место с необходимостью провести ротацию состава.
Ключевая статистика от Who Scored
- в трех последних матчах "Бешикташа" в Лиге Европы проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;
- "Вулверхэмптон" проиграл всего раз в 11 предыдущих матчах Лиги Европы, включая квалификацию;
- в чемпионате Англии "волки" не проигрывают с сентября.
Прогноз Who Scored: 2:0
Рекомендация для ставки от Who Scored: "Вулверхэмптон" с форой (-1) — 1.85 в БК Fonbet
Майкл Оуэн (BetVictor)
"Вулверхэмптону" гарантировано место в плей-офф, но "волки" все равно могут выиграть группу, если обыграют "Бешикташ", а "Брага" не выиграет в Братиславе. "Волки" демонстрируют сенсационные результаты после медленного старта кампании в чемпионате и с середины сентября остаются непобедимыми во всех турнирах. Я ожидаю, что команда Нуну возьмет тут три очка.
Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Вулверхэмптона" — 1.5 в БК Fonbet
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
12.12.2019 16:00
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