Заха будет стоит "Челси" 80 миллионов фунтов

"Кристал Пэлас" предупредил "Челси", что вингер Уилфрид Заха будет стоит 80 миллионов фунтов.

После победы 2:1 над "Лиллем" в минувший вторник главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что его приоритет на трансферном рынке в январе — это усиление атакующих позиций.



"Синие" смогут покупать в следующем месяце, поскольку Спортивный арбитражный суд удовлетворил их апелляцию и досрочно снял трансферный запрет, наложенный на клуб стороны ФИФА в прошлом сезоне.



По информации Evening Standard, Лэмпард жаждет пригласить в свою команду Заху. К этому его подталкивает неопределенные перспективы Виллиана и Педро на "Стэмфорд Бридж".



Достоверно известно, что Уилфрид порывался покинуть "Пэлас" еще минувшим летом. Заха не скрывает своего желания уйти на повышение, однако "орлы" отпустят своего талисмана только за 80 млн. фунтов.



The Guardian добавляет, что "Челси", скорее всего, также воспользуется своим правом и выкупит обратно у "Борнмута" защитника Натана Аке за 40 млн. фунтов.