Моуриньо уверен, что "Тоттенхэм" будет готов к 1/8 финала Лиги Чемпионов

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заверил, что его команда будет готова дать бой любому сопернику в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Несмотря на 10 пропущенных мячей от "Баварии" в двух матчах группового этапа, "шпоры" все же смогли выйти в плей-офф элитного европейского соревнования.



Стадия плей-офф стартует только в феврале, и к тому времени Жозе надеется лучше изучить свою команду, о чем он сообщил после поражения 3:1 от "Баварии" в Мюнхене.



"Думаю, команды, которые финишировали первыми, будут надеяться, что им не придется играть против нас. Думаю, мы являемся одними из сильнейших среди вторых команд".



"Я знаю, что мы из страны, где начинается безумный период, который очень, очень часто накладывает отпечаток на игроков и команды, но к концу февраля я буду лучше знать своих игроков, а они будут лучше знать меня. У нас будет еще два месяца совместной работы, и я думаю, мы будем гораздо лучше готовы".



"Однако сегодня вопроса о готовности или неготовности не стояло. Сегодня была очень сложная ситуация, потому что мы играли матч и готовились к матчу, делая акцент на игроках, которые получили отдых, а не которые вышли на поле".



"Это очень сложно, и я пытался скрыть это ощущение от игроков, но они умные парни и четко понимают, что мой фокус был не на сегодняшнем матче, а на том, что ждет нас дальше", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.