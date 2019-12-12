"Ливерпуль" хочет купить Такуми Минамино

"Ливерпуль" хочет приобрести в январе атакующего полузащитника "Ред Булл" Такуми Минамино.

Минамино проявил себя с лучшей стороны в обоих матчах против "красных" на групповой стадии Лиги Чемпионов, отметившись голом на "Энфилде".



Как сообщает Sky Sports, трансфер 24-летнего японца может был выкуплен за фиксированную сумму в 7.25 млн. фунтов, что привлекло внимание множества клубов Премьер-Лиги, Бундеслиги и Серии А.



После очных матчей с "Ред Булл" действующие победители Лиги Чемпионов активизировали свой интерес к Минамино, который способен сыграть как на флангах, так и позади нападающего.



Покупка Минамино позволила бы "Ливерпулю" отпустить Риана Брюстера в аренду, а также укрепить свои маркетинговые позиции на азиатском рынке, где Такуми невероятно популярен.