"Ливерпуль" хочет купить Такуми Минамино

Такуми Минамино "Ливерпуль" хочет приобрести в январе атакующего полузащитника "Ред Булл" Такуми Минамино.

Минамино проявил себя с лучшей стороны в обоих матчах против "красных" на групповой стадии Лиги Чемпионов, отметившись голом на "Энфилде".

Как сообщает Sky Sports, трансфер 24-летнего японца может был выкуплен за фиксированную сумму в 7.25 млн. фунтов, что привлекло внимание множества клубов Премьер-Лиги, Бундеслиги и Серии А.

После очных матчей с "Ред Булл" действующие победители Лиги Чемпионов активизировали свой интерес к Минамино, который способен сыграть как на флангах, так и позади нападающего.

Покупка Минамино позволила бы "Ливерпулю" отпустить Риана Брюстера в аренду, а также укрепить свои маркетинговые позиции на азиатском рынке, где Такуми невероятно популярен.


Метки Ливерпуль, Минамино, Ред Булл

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. cunningham 12.12.2019 13:17 # cunningham
    чет ред булл проебались конкретно с контрактом раз такую фиксированную сумму выкупа указывали, это ж провал.

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  2. makaku 12.12.2019 13:12 # makaku
    &#350;AMP&#304;YONLAAAR!!!!

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  3. brown-ale 12.12.2019 13:11 # brown-ale
    Крутой казах, надо брать.

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  4. masta 12.12.2019 13:06 # masta
    Интересно будет посмотреть, особенно если раскроется аля Сон

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  5. xomakk 12.12.2019 13:06 # xomakk
    Считай бесплатно.

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  6. liverfun 12.12.2019 13:06 # liverfun
    норм вариант за такую цену, опыт уже приличный, плюс выход на японский рынок. учитывая возможное расставание с милнером и лалланой в конце сезона такой универсал подойдет

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  7. mane 12.12.2019 13:01 # mane
    Пиздец сумма трансфера. Скорей зарплата в год многих днарей в Маню

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  8. weorlfc 12.12.2019 13:01 # weorlfc
    Давно говорил что Ким Чи топовый! Лучше распиаренки Халланда

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