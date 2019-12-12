"Ливерпуль" хочет купить Такуми Минамино
"Ливерпуль" хочет приобрести в январе атакующего полузащитника "Ред Булл" Такуми Минамино.
Минамино проявил себя с лучшей стороны в обоих матчах против "красных" на групповой стадии Лиги Чемпионов, отметившись голом на "Энфилде".
Как сообщает Sky Sports, трансфер 24-летнего японца может был выкуплен за фиксированную сумму в 7.25 млн. фунтов, что привлекло внимание множества клубов Премьер-Лиги, Бундеслиги и Серии А.
После очных матчей с "Ред Булл" действующие победители Лиги Чемпионов активизировали свой интерес к Минамино, который способен сыграть как на флангах, так и позади нападающего.
Покупка Минамино позволила бы "Ливерпулю" отпустить Риана Брюстера в аренду, а также укрепить свои маркетинговые позиции на азиатском рынке, где Такуми невероятно популярен.
12.12.2019 13:00
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Последние комментарии:
чет ред булл проебались конкретно с контрактом раз такую фиксированную сумму выкупа указывали, это ж провал.
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ŞAMPİYONLAAAR!!!!
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Крутой казах, надо брать.
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Интересно будет посмотреть, особенно если раскроется аля Сон
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Считай бесплатно.
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норм вариант за такую цену, опыт уже приличный, плюс выход на японский рынок. учитывая возможное расставание с милнером и лалланой в конце сезона такой универсал подойдет
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Пиздец сумма трансфера. Скорей зарплата в год многих днарей в Маню
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Давно говорил что Ким Чи топовый! Лучше распиаренки Халланда
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