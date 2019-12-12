Рюдигер готов быть лидером для молодежи "Челси"
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер заявил, что готов вести за собой молодых партнеров по команде.
До минувшего вторника Рюдигер мог похвастать только 45 минутами, сыгранными в этом сезоне. Антонио пропустил старт кампании из-за операции на колене, а когда вернулся, то сразу же получил травму паховых мышц.
Оставив эти проблемы позади, во вторник Рюдигер снова вернулся в строй, чтобы помочь "синим" обыграть "Лилль" со счетом 2:1 и выйти в плей-офф Лиги Чемпионов. В свои 26 лет Антонио является одним из самых возрастных и опытных игроков команды Фрэнка Лэмпарда, и немец готов к роли лидера.
"Играя на моей позиции, очень важно разговаривать и быть громким, потому что передо мной располагается все поле. Это всегда было естественным для меня".
"Я всегда командовал партнерами, даже когда был молод. Я вижу, что этим помогаю им. Так было и в прошлом, когда я играл с Давидом Луизом или Гари Кэхиллом".
"На поле я никогда не умолкаю, особенно в окружении молодых парней, потому что им нужна эта помощь".
"Всегда бывает период, когда результаты могут ухудшиться, потому что все мы люди. Это вполне нормально. Но в это время молодые парни особенно нуждаются в помощи, и я как самый опытный игрок в линии обороны должен это обеспечить. Я готов к этому", — цитирует Рюдигера Sky Sports.
12.12.2019 12:00
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