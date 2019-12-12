Тодд Боэли готов сделать новое предложение о покупке "Челси"
Американский миллиардер Тодд Боэли готов сделать улучшенное предложение Роману Абрамовичу о покупке "Челси".
Ранее на текущей неделе американская пресса сообщила, что совладелец бейсбольного "Лос-Анджелес Доджерс" предпринял неудачную попытку купить "Челси" у Абрамовича.
Источники The Telegraph со "Стэмфорд Бридж" утверждают, что Роман не заинтересован в продаже своего актива и не собирается вести никаких переговоров.
Однако Боэли, желающий инвестировать в какой-нибудь клуб Премьер-Лиги и избравший "Челси" своей целью номер один, уверен, что сможет найти подход к российскому олигарху с израильским паспортом.
При этом Боэли не собирается спешить и готов подождать правильного момента, чтобы сделать новое предложение по "Челси", который теперь оценивается в 3 миллиарда фунтов.
Добавим, что личное состояние Тодда, который пять лет назад проявлял интерес к "Тоттенхэму", оценивается почти в 5 млрд. фунтов.
12.12.2019 10:00
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Щас бы 60% своих бабок в футбольный клуб вкинуть)
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Выкупит никчемный клубишко и отправит в Чемпионшип. Там, где и была синяя помойка до ворованных денег Абрамыча. Судьба у "Щленще" такая, пошумели на таком уровне и хватит. Обратно на свое историческое место.
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