Робертсон уверен, что "Ливерпуль" стал нежеланным соперником для каждого

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон уверен, что его команда будет нежеланным соперником для каждого.

Обыграв "Ред Булл" со счетом 0:2 в минувший вторник, "красные" достигли стадии плей-офф соревнования, в котором в двух предыдущих сезонах они неизменно участвовали в финале.



По мнению Робертсона, "Ливерпуль" уже заработал репутацию нежеланного соперника в Лиге Чемпионов, однако Энди чувствует необходимость постоянно это подтверждать.



"Мы уважаем каждого соперника, с которым играем, но мы знаем, что после наших достижений в предыдущие два года никто не захочет с нами сыграть. Это ясно, но мы должны продолжать доказывать это".



"Мы не можем полагаться на это и должны продолжать подтверждать, почему другие команды не хотят играть против нас, но пока что мы это делаем".



"Мы подождем жеребьевки и посмотрим, кто нам попадется в 1/8 финала. Мы знаем, что это в любом случае будет тяжело, однако мы предвкушаем это испытание и хотим снова зайти далеко в этом соревновании", — цитирует Робертсона Sky Sports.