Юнгберг призвал игроков "Арсенала" "снять ручной тормоз"

Наставник "Арсенала" Фредди Юнгберг призвал своих подопечных играть в футбол, сняв ручной тормоз.

В минувший понедельник "канониры" одержали победу 1:3 над "Вест Хэмом", хотя первый час демонстрировали совершенно удручающий футбол.



Все три своих гола в том дерби "Арсенал" забил в течение девяти минут. В этот отрезок "канониры" были неудержимы, и именно такой раскрепощенной свою команду жаждет видеть Юнгберг.



"Для меня важно то, каким образом мы выиграли тот матч. Мы хорошо пасовали мяч — у "Вест Хэма" он не держался. Я не знаю, как чувствовали себя игроки, но у меня осталось хорошее ощущение".



"Я мог видеть, что игроки без проблем выполняли некоторые вещи на тренировках, но в матче у них не получалось этого делать. Над этим нужно поработать, нужно расслабиться и быть смелыми — как во втором тайме. Тогда нам удалось снять ручной тормоз", — цитирует Юнгберга Sky Sports.