"Вулверхэмптон" планирует покупку Хвана в январе

Хван Хи Чхан "Вулверхэмптон" планирует приобрести в январе нападающего "Ред Булл" Хван Хи Чхана.

Кевин Тельвелл, спортивный директор "волков", лично побывал в Зальцбурге на матче Лиги Чемпионов между "Ред Булл" и "Ливерпулем" в минувший вторник.

По информации The Telegraph, Тельвелл посетил Австрию специально для того, чтобы посмотреть в деле 23-летнего южнокорейца Хвана.

Хван, выступающий за "Ред Булл" с 2015 года, вызывает большой интерес со стороны европейских клубов, а также других представителей Премьер-Лиги, однако "Вулверхэмптон" уверен в своих силах.

Сообщается, что "волки" готовы приобрести Хвана уже в январе, чтобы затем позволить нападающему немедленно вернуться в "Ред Булл" на правах аренды.

Трансфер Хвана оценивается в 17-21 млн. фунтов — такого рода сумма прописана в контракте игрока в качестве отступных.


Метки видео, Вулверхэмптон, Ред Булл, Хван

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2019 07:00

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  1. liverpool1892est 12.12.2019 07:04 # liverpool1892est
    К курам его,к Сону в пару...и вокруг стадиона ни одной собаки не будет жить

    (ответить)

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