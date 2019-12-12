"Вулверхэмптон" планирует покупку Хвана в январе

"Вулверхэмптон" планирует приобрести в январе нападающего "Ред Булл" Хван Хи Чхана.

Кевин Тельвелл, спортивный директор "волков", лично побывал в Зальцбурге на матче Лиги Чемпионов между "Ред Булл" и "Ливерпулем" в минувший вторник.



По информации The Telegraph, Тельвелл посетил Австрию специально для того, чтобы посмотреть в деле 23-летнего южнокорейца Хвана.



Хван, выступающий за "Ред Булл" с 2015 года, вызывает большой интерес со стороны европейских клубов, а также других представителей Премьер-Лиги, однако "Вулверхэмптон" уверен в своих силах.



Сообщается, что "волки" готовы приобрести Хвана уже в январе, чтобы затем позволить нападающему немедленно вернуться в "Ред Булл" на правах аренды.



Трансфер Хвана оценивается в 17-21 млн. фунтов — такого рода сумма прописана в контракте игрока в качестве отступных.



