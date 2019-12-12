Светская хроника за четверг

Манчестер Юнайтед" узнал цену за Сауля Ньигеса. "Челси" сделает предложение насчет Уилфрида Захи. "Манчестер Сити" готов отпустить Микеля Артету в "Арсенал". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" очень заинтересован в плеймейкере "Байера" Кае Хаверце. (Bild)



"Юнайтед" потребуется минимум 128 миллионов фунтов, чтобы приобрести полузащитника "Атлетико" Сауля Ньигеса в январе. (Mundo Deportivo)



Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи решил не обращаться насчет полузащитника "Юнайтед" Поля Погба в январе. (Daily Mirror)



"Челси" сделает предложение насчет вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи в январе. (Daily Mirror)



"Ювентус" проявил интерес к защитнику "Челси" Эмерсону Палмери. (Tuttosport)



"Эвертон" наладил контакт с агентом Мино Райолой насчет трансфера нападающего Златана Ибрагимовича. (Arena Napoli)



Полузащитник "Лестера" Деннис Прат не собирается в "Фиорентину". (Leicester Mercurt)



"Астон Вилла" находится в числе клубов, претендующих на 30-летнего защитника "Бешикташа" Домагоя Виду. (Birmingham Mail)



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"Сити" готов отпустить Микеля Артету в "Арсенал", однако помощник Хосепа Гвардиола предпочел бы уйти на новую работу в конце сезона. (The Sun)



Данкан Фергюсон не хочет становиться постоянным главным тренером "Эвертона". (Liverpool Echo)



Главный тренер "Далянь Ифан" Рафаэль Бенитес отказал "Вест Хэму". (Football Insider)



"Вест Хэм" уволит Мануэля Пеллегрини в случае поражения от "Саутгемптона" в ближайший уикенд. (Evening Standard)



Бывший наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино попал в сферу интересов дортмундской "Боруссии". (The Telegraph)



Вингер "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен выбыл до января с травмой задней поверхности бедра. (BBC)



Защитник Тайрон Мингс уже не сыграет за "Астон Виллу" до конца года из-за проблем с задней поверхностью бедра. (Daily Mail)



Джордану Айбу были предъявлены обвинения за то, что 30 июля вингер "Борнмута" на своем Bentley въехал в витрину кофейни. (BBC)