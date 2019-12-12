"Тоттенхэм" завершил групповой этап Лиги Чемпионов поражением 3:1 в Мюнхене от "Баварии".

По сравнению с победой 5:0 над "Бернли" Жозе Моуриньо поменял шестерых игроков в стартовом составе "шпор". Свой шанс получили Хуан Фойт, Кайл Уолкер-Питерс, Данни Роуз, Кристиан Эриксен, Джовани Ло Чельсо и Райан Сессеньон.



"Бавария" сразу показала свои хозяйские повадки, и если пару раз Пауло Гассанига выручил свою команду, то в третий раз голкипер гостей оказался бессилен. Оборона "Тоттенхэма" прозевала Кингсли Комана в своей штрафной, в результате чего француз дождался передачи и без сопротивления поразил ворота — 1:0.



Однако уже на 20-й минуте "шпоры" восстановили равновесие в счете. Рикошет помог Сессеньону завладеть мячом на дальнем краю штрафной, после чего Райан нанес пушечный удар в ближний угол ворот Мануэля Нойера — 1:1.



В дальнейшем шла игра без моментов, но ближе к перерыву "Бавария" заметно активизировалась. На 38-й минуте только штанга уберегла гостей от второго пропущенного гола после удара Сержа Гнабри.



И все-таки до перерыва "Тоттенхэм" не удержал ничейный счет. На 45-й минуте Томас Мюллер сыграл на добивании после попадания Альфонсо Дэвиса в штангу — 2:1. Преимущество хозяев могло быть и крупнее, но выстрел Филиппе Коутиньо на себя приняла перекладина.



Во втором тайме "Бавария" уверенно контролировала игру и на 64-й минуте похоронила интригу. Коутиньо получил мяч на подступах к штрафной, чуть сместился и нанес удар в дальний угол ворот — 3:1.



В остатке матча ничего интересного не произошло. Замены не помогли Моуриньо пробудить "шпор" к жизни.



"Тоттенхэм" снова проиграл "Баварии" — пускай не так позорно, как в Лодоне, но по-прежнему не оставляя никаких сомнений в превосходстве соперника. Впрочем, этот матч во многом походил на товарищеский из-за отсутствия турнирной мотивации у тех и других.



"Бавария" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 3:1 (2:1)



Голы: Коман 14, Мюллер 45, Коутиньо 64 — Сессеньон 20.



"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Киммих, Мартиес (Горецка 87), Алькантара, Коутиньо, Дэвис, Гнабри, Коман (Мюллер 27), Перишич (Зиркзее 86).



"Тоттенхэм": Гассанига, Уолкер-Питерс, Фойт, Алдервейрелд, Роуз, Дайер (Ваньяма 81), Сиссоко, Ло Чельсо (Скипп 65), Эриксен, Сессеньон, Моура (Сон 65).



Предупреждения: Киммих — Ло Чельсо.