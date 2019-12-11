"Манчестер Сити" комфортно выиграл в Загребе

Габриэль Жезус Хет-трик Габриэля Жезуса помог "Манчестер Сити" завершить групповой этап Лиги Чемпионов комфортной победой в гостях у загребского "Динамо" со счетом 1:4.

Относительно дерби Манчестера главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял сразу восьмерых игроков в стартовом составе. Единственным уцелевшими оказались Родри, Бернарду Силва и Габриэль Жезус.

Первый же удар в створ за матч обернулся голом. После заброса к воротам Дани Ольмо положил корпус и шикарно пробил в касание по летящему мячу, поразив ближний верхний угол ворот Клаудио Браво — 1:0.

Пропустив быстрый гол, гости забрали мяч под свой контроль, однако соперника особо не напрягали. "Динамо" чувствовало себя более-менее спокойно.

А на 34-й минуте "Сити" сравнял счет, продолжив игру, несмотря на лежащего на газоне соперника. Рияд Махрез выполнил подачу на линию вратарской, откуда Жезус пробил головой — 1:1.

Тот факт, что "горожане" пренебрегли правилами фейр-плей, возмутил хозяев, и в остатке тайма игра была довольно грубой.

В начале второго тайма Жезус вывел гостей вперед. Габриэль получил мяч от Фила Фодена, технично обыграл защитника и с края вратарской нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 1:2.

Спустя еще четыре Габриэль оформил хет-трик, на дальней штанге ногой замкнув прострел Бенжамена Менди — 1:3.

В дальнейшем игра складывалась безмятежно для "Сити". "Динамо" почти не сопротивлялся и, скорее, мог пропустить еще, чем сократить разницу в счете до минимума.

Так и вышло. Если на 79-й минуте гол Рахима Стерлинга был отменен из-за офсайда, то спустя пять минут Фоден забил по всем правилам, воспользовавшись короткой передачей Бернарду Силвы от лицевой линии — 1:4.

Несмотря на то, что этот матч не имел для "Сити" никакого турнирного значения, "горожане" смогли правильно настроиться и проявили характер. Вместе с тем это была достаточно комфортная победа.

"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:4 (1:1)

Голы: Ольмо 10 — Жезус 34, 50, 54, Фоден 84.

"Динамо Загреб": Ливакович, Кондзер (Гьира 59), Дилавер, Стоянович, Мубандже, Гояк (Майер 81), Моро, Адеми, Оршич (Хайрович 81), Ольмо, Петкович.

"Манчестер Сити": Браво, Канселу, Отаменди (Харвуд-Беллис 82), Гарсия, Менди, Гюндоган, Родри (Стерлинг 73), Фоден, Бернарду Силва, Жезус (Зинченко 66), Махрез.

Предупреждение: Адеми.


Метки Динамо, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2019 22:55

Количество просмотров Просмотров: 747

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  1. liverpo0ol 11.12.2019 23:47 # liverpo0ol
    Нойер сыграл в ПЗ

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  2. vertigo-92 11.12.2019 23:47 # vertigo-92
    Коут по старой памяти хотел закинуть пушку)

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  3. ttbb44 11.12.2019 23:36 # ttbb44
    удар локтем в этом матче самый яркий и показательный момент.

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  4. bushido 11.12.2019 23:30 # bushido
    Какая же вар параша, просто ска все удовольствие от футбола убивают, это блэт не геометрия, линии сантиметровые очерчивают они

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  5. al-faarabi 11.12.2019 23:23 # al-faarabi
    закройте уже свои е6анные рты, дети шлюх

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  6. skychnie-oboi 11.12.2019 23:23 # skychnie-oboi
    Почему Ливерпуль король футбола сейчас на Планете?

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  7. thegodfather 11.12.2019 23:20 # thegodfather
    бовария лютая пораша

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  8. slash-lfc 11.12.2019 23:16 # slash-lfc
    Локомотив ахахахха

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  9. thegodfather 11.12.2019 23:15 # thegodfather
    шпроты лютая параша

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  10. liverpo0ol 11.12.2019 23:14 # liverpo0ol
    Do we have the winner of Ballon Di Toilet Di’or?

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  11. chronicle 11.12.2019 23:09 # chronicle
    Все англы кроме членсов выходят с первого места в более тяжелых группах.
    Просто членчленсы

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  12. chronicle 11.12.2019 23:07 # chronicle
    Шахтар конечно днина
    Пора Мирчу возвращать

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  13. skychnie-oboi 11.12.2019 23:07 # skychnie-oboi
    МС в этом сезоне будет без трофея...
    Хотя нет суперкубок им ЛФК подарил с барского плеча.))

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  14. mc-od 11.12.2019 23:06 # mc-od
    Добротный тренировочный матч. Зинченко вернулся, ждем Куна, а там, надеюсь, и Ляпорт подтянется. Жезуса с хэт-триком. Едем дальше.

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO! Скриньте.))

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  15. slash-lfc 11.12.2019 23:03 # slash-lfc
    Не забил Трипак ёёёуууууу

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  16. slash-lfc 11.12.2019 23:01 # slash-lfc
    Ебааааать Лохомотив ахахахха

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  17. skychnie-oboi 11.12.2019 23:01 # skychnie-oboi
    0 abyfkjd

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  18. liverpo0ol 11.12.2019 23:01 # liverpo0ol
    Матч ожидается огненный!! Удачи Жозе!!

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  19. mancunia-planet 11.12.2019 23:00 # mancunia-planet
    Без сюрпризов в этом матче.

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  20. griezmann 11.12.2019 23:00 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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