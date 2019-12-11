"Манчестер Сити" комфортно выиграл в Загребе
Хет-трик Габриэля Жезуса помог "Манчестер Сити" завершить групповой этап Лиги Чемпионов комфортной победой в гостях у загребского "Динамо" со счетом 1:4.
Относительно дерби Манчестера главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял сразу восьмерых игроков в стартовом составе. Единственным уцелевшими оказались Родри, Бернарду Силва и Габриэль Жезус.
Первый же удар в створ за матч обернулся голом. После заброса к воротам Дани Ольмо положил корпус и шикарно пробил в касание по летящему мячу, поразив ближний верхний угол ворот Клаудио Браво — 1:0.
Пропустив быстрый гол, гости забрали мяч под свой контроль, однако соперника особо не напрягали. "Динамо" чувствовало себя более-менее спокойно.
А на 34-й минуте "Сити" сравнял счет, продолжив игру, несмотря на лежащего на газоне соперника. Рияд Махрез выполнил подачу на линию вратарской, откуда Жезус пробил головой — 1:1.
Тот факт, что "горожане" пренебрегли правилами фейр-плей, возмутил хозяев, и в остатке тайма игра была довольно грубой.
В начале второго тайма Жезус вывел гостей вперед. Габриэль получил мяч от Фила Фодена, технично обыграл защитника и с края вратарской нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 1:2.
Спустя еще четыре Габриэль оформил хет-трик, на дальней штанге ногой замкнув прострел Бенжамена Менди — 1:3.
В дальнейшем игра складывалась безмятежно для "Сити". "Динамо" почти не сопротивлялся и, скорее, мог пропустить еще, чем сократить разницу в счете до минимума.
Так и вышло. Если на 79-й минуте гол Рахима Стерлинга был отменен из-за офсайда, то спустя пять минут Фоден забил по всем правилам, воспользовавшись короткой передачей Бернарду Силвы от лицевой линии — 1:4.
Несмотря на то, что этот матч не имел для "Сити" никакого турнирного значения, "горожане" смогли правильно настроиться и проявили характер. Вместе с тем это была достаточно комфортная победа.
"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:4 (1:1)
Голы: Ольмо 10 — Жезус 34, 50, 54, Фоден 84.
"Динамо Загреб": Ливакович, Кондзер (Гьира 59), Дилавер, Стоянович, Мубандже, Гояк (Майер 81), Моро, Адеми, Оршич (Хайрович 81), Ольмо, Петкович.
"Манчестер Сити": Браво, Канселу, Отаменди (Харвуд-Беллис 82), Гарсия, Менди, Гюндоган, Родри (Стерлинг 73), Фоден, Бернарду Силва, Жезус (Зинченко 66), Махрез.
Предупреждение: Адеми.
11.12.2019 22:55
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Нойер сыграл в ПЗ
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Коут по старой памяти хотел закинуть пушку)
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удар локтем в этом матче самый яркий и показательный момент.
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Какая же вар параша, просто ска все удовольствие от футбола убивают, это блэт не геометрия, линии сантиметровые очерчивают они
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закройте уже свои е6анные рты, дети шлюх
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Почему Ливерпуль король футбола сейчас на Планете?
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бовария лютая пораша
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Локомотив ахахахха
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шпроты лютая параша
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Do we have the winner of Ballon Di Toilet Di’or?
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Все англы кроме членсов выходят с первого места в более тяжелых группах.
Просто членчленсы
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Шахтар конечно днина
Пора Мирчу возвращать
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МС в этом сезоне будет без трофея...
Хотя нет суперкубок им ЛФК подарил с барского плеча.))
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Добротный тренировочный матч. Зинченко вернулся, ждем Куна, а там, надеюсь, и Ляпорт подтянется. Жезуса с хэт-триком. Едем дальше.
C'mon CITY! C'mon KPACUBO! Скриньте.))
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Не забил Трипак ёёёуууууу
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Ебааааать Лохомотив ахахахха
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0 abyfkjd
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Матч ожидается огненный!! Удачи Жозе!!
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Без сюрпризов в этом матче.
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КОРОЛИ!!!
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