У Фила Джонса есть будущее в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заверил, что у защитника Фила Джонса по-прежнему есть будущее на "Олд Траффорд".

В этом сезоне 27-летний Джонс принял участие только в одном матче в рамках Премьер-Лиги — против "Шеффилд Юнайтед" в конце ноября.



Тем шансом Фил не воспользовался и был поспешно заменен Сульшером в перерыве. С тех пор защитник пропустил три матча в Премьер-Лиге и выезд к "Астане" в Лиге Европы, даже не попадая в число запасных.



Однако Оле Гуннар отрицает, что экс-игрок "Блэкберна" угодил к нему в опалу. Джонс еще обязательно сыграет за "Юнайтед".



"Фил здоров, он хорошо тренируется, упорно тренируется, и я уверен, он вернется. Фил в порядке", — цитирует Сульшера Daily Mirror.