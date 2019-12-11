Фергюсон повезет "Эвертон" к "Юнайтед"

Данкан Фергюсон останется у руля "Эвертона" на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, в данный момент мерсисайдский клуб все еще ищет замену Марку Силве, а временно исполняющим обязанности главного тренера является Фергюсон, при котором "ириски" в минувший уикенд одержали победу 3:1 над "Челси".



Накануне Витор Перейра из "Шанхай СИПГ" лично подтвердил, что отверг интерес "Эвертона" и останется в Китае, а чуть позже стало известно, что новой целью "ирисок" стал Карло Анчелотти, который тут же был уволен из "Наполи".



По информации Sky Sports, "Эвертон" уже установил контакт с Анчелотти, однако о ходе этих переговоров ничего не сообщается. Понятно лишь до, что ясность не наступит до воскресенья.



Таким образом, Фергюсон получит еще одну возможность проявить себя в качестве временщика. О том, что Данкан останется на матч с "Юнайтед", сообщается в официальном заявлении клуба с "Гудисон Парк".