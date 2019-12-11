Фергюсон повезет "Эвертон" к "Юнайтед"

Данкан Фергюсон Данкан Фергюсон останется у руля "Эвертона" на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, в данный момент мерсисайдский клуб все еще ищет замену Марку Силве, а временно исполняющим обязанности главного тренера является Фергюсон, при котором "ириски" в минувший уикенд одержали победу 3:1 над "Челси".

Накануне Витор Перейра из "Шанхай СИПГ" лично подтвердил, что отверг интерес "Эвертона" и останется в Китае, а чуть позже стало известно, что новой целью "ирисок" стал Карло Анчелотти, который тут же был уволен из "Наполи".

По информации Sky Sports, "Эвертон" уже установил контакт с Анчелотти, однако о ходе этих переговоров ничего не сообщается. Понятно лишь до, что ясность не наступит до воскресенья.

Таким образом, Фергюсон получит еще одну возможность проявить себя в качестве временщика. О том, что Данкан останется на матч с "Юнайтед", сообщается в официальном заявлении клуба с "Гудисон Парк".


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, тренеры, Фергюсон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. verh 11.12.2019 21:58 # verh
    "Понятно лишь до"

    понятно одно, что админ ресурса - ДНО

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  2. brown-ale 11.12.2019 21:21 # brown-ale
    Будет битва двух Фергюсонов.

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  3. liverfun 11.12.2019 21:18 # liverfun
    хороший выбор, матч мотиваторов

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