Фергюсон повезет "Эвертон" к "Юнайтед"
Данкан Фергюсон останется у руля "Эвертона" на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".
Напомним, в данный момент мерсисайдский клуб все еще ищет замену Марку Силве, а временно исполняющим обязанности главного тренера является Фергюсон, при котором "ириски" в минувший уикенд одержали победу 3:1 над "Челси".
Накануне Витор Перейра из "Шанхай СИПГ" лично подтвердил, что отверг интерес "Эвертона" и останется в Китае, а чуть позже стало известно, что новой целью "ирисок" стал Карло Анчелотти, который тут же был уволен из "Наполи".
По информации Sky Sports, "Эвертон" уже установил контакт с Анчелотти, однако о ходе этих переговоров ничего не сообщается. Понятно лишь до, что ясность не наступит до воскресенья.
Таким образом, Фергюсон получит еще одну возможность проявить себя в качестве временщика. О том, что Данкан останется на матч с "Юнайтед", сообщается в официальном заявлении клуба с "Гудисон Парк".
11.12.2019 21:00
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Последние комментарии:
"Понятно лишь до"
понятно одно, что админ ресурса - ДНО
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Будет битва двух Фергюсонов.
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хороший выбор, матч мотиваторов
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