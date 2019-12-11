Гюндоган считает спад "Сити" нормой

Илкай Гюндоган Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган считает нормой тот спад, который его команда переживает в этом сезоне.

В данный момент "Сити", чемпион Премьер-Лиги двух предыдущих сезонов, занимает третье место в таблице и отпустил лидирующий "Ливерпуль" уже на 14 очков.

По мнению Гюндогана, ухудшение результатов связано с потерей командой концентрации. Однако Илкай верит, что "горожане" преодолеют этот сложный период.

"Когда ты был успешен и выиграл так много, порой ты можешь потерять концентрацию. Если честно, я не думаю, что здесь есть что-то необычное. Это жизнь. После двух замечательных сезонов в третьем еще сложнее. В этом твой вызов, если ты хочешь быть на вершине".

"Такого рода период — это нормально. Мы сможем его преодолеть, только если сплотимся и будем делать то, что делали в прошлом".

"Каждый игрок должен взять на себя ответственность, чтобы снова достичь своего лучшего уровня. Чем раньше мы это сделаем, тем раньше снова будем успешны. У нас определенно есть соответствующий потенциал", — цитирует Гюндогана Daily Mail.


Метки Гюндоган, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2019 20:00

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  1. noi39 11.12.2019 20:26 # noi39
    Да не в концентрации вся проблема,хотя может и в ней,может так и называется это-зажрались!

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  2. tyhonovecky 11.12.2019 20:18 # tyhonovecky
    КОРОЛИ!!!

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