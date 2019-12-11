Абрахэм: "Челси" готов к любому сопернику"

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм заявил, что его команда готова к любому сопернику в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Накануне вечером Абрахэм забил свой 13-й гол в этом сезоне, благодаря чему "синие" выиграли заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов против "Лилля" (2:1) и вышли в плей-офф.



Теперь "Челси" вместе с тремя другими представителями Премьер-Лиги ожидает назначенной на следующий понедельник жеребьевки, и Абрахэм готов сыграть с любой командой — даже "Барселоной".



"Это интересно, очень интересно. Мы никогда не отворачивались от испытаний. Мы хотим играть против лучших команд в мире и на лучших стадионах в мире".



"Никакого страха нет. Мы готовы к любому сопернику. Я был бы счастлив сыграть на "Ноу Камп" или где-нибудь еще, где я никогда не играл", — цитирует Абрахэма Sky Sports.