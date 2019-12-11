Абрахэм: "Челси" готов к любому сопернику"

Тэмми Абрахэм Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм заявил, что его команда готова к любому сопернику в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Накануне вечером Абрахэм забил свой 13-й гол в этом сезоне, благодаря чему "синие" выиграли заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов против "Лилля" (2:1) и вышли в плей-офф.

Теперь "Челси" вместе с тремя другими представителями Премьер-Лиги ожидает назначенной на следующий понедельник жеребьевки, и Абрахэм готов сыграть с любой командой — даже "Барселоной".

"Это интересно, очень интересно. Мы никогда не отворачивались от испытаний. Мы хотим играть против лучших команд в мире и на лучших стадионах в мире".

"Никакого страха нет. Мы готовы к любому сопернику. Я был бы счастлив сыграть на "Ноу Камп" или где-нибудь еще, где я никогда не играл", — цитирует Абрахэма Sky Sports.


Метки Абрахэм, Лига Чемпионов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. scauzer11 11.12.2019 20:37 # scauzer11
    для начала Эвертон обыграйте))

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  2. stavluiordinar 11.12.2019 20:32 # stavluiordinar
    Уверенность это топ качество у молодого спортсмена. Если только это не понты.

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  3. stavluiordinar 11.12.2019 20:30 # stavluiordinar
    Аякс или Зальцбург возьмёт Ле?

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  4. noi39 11.12.2019 20:23 # noi39
    Холланд до вчера,тоже был готов сыграть с Ливерпулем,а уходил,как побитый пёс!

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  5. manutd-20champ 11.12.2019 20:00 # manutd-20champ
    вылет от любого соперника

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  6. sisyazavr 11.12.2019 19:53 # sisyazavr
    Ждем первого титула ЛЧ для тебя в первый же таой год в Челси

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  7. ask 11.12.2019 19:46 # ask
    черное дерево

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  8. j-silver 11.12.2019 19:40 # j-silver
    Все правильно, барса, бавария, юве, псж - это второй эшелон

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  9. thegodfather 11.12.2019 19:27 # thegodfather
    ага, особенно в нынешнем положении
    всосы вх дома, эвертону безвольно, еле еле победили полуоснову лилля, которой более того никуя не нужно было в этом матче. Еще и дома играли (
    хватит пестеть, улучшайте форму и открывайте рты. На дворе ноябрь, плов через 3 месяца. Заткните пасти, пахайте и надейтесь, что зимой пару топарей к вам придет и тогда можно говорить о чем-то. Пока, исходя из результатов групп, реальней всего вылет в 1/8

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  10. kcuf 11.12.2019 19:03 # kcuf
    Интересный нигер. Забьет великолепный гол из неочевидной позиции,но просрет 100% момент. Часто спотыкается о мяч,но может сотворить чудо... ХЗ, что из него получится.

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