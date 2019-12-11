Абрахэм: "Челси" готов к любому сопернику"
Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм заявил, что его команда готова к любому сопернику в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Накануне вечером Абрахэм забил свой 13-й гол в этом сезоне, благодаря чему "синие" выиграли заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов против "Лилля" (2:1) и вышли в плей-офф.
Теперь "Челси" вместе с тремя другими представителями Премьер-Лиги ожидает назначенной на следующий понедельник жеребьевки, и Абрахэм готов сыграть с любой командой — даже "Барселоной".
"Это интересно, очень интересно. Мы никогда не отворачивались от испытаний. Мы хотим играть против лучших команд в мире и на лучших стадионах в мире".
"Никакого страха нет. Мы готовы к любому сопернику. Я был бы счастлив сыграть на "Ноу Камп" или где-нибудь еще, где я никогда не играл", — цитирует Абрахэма Sky Sports.
11.12.2019 19:00
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Последние комментарии:
для начала Эвертон обыграйте))
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Уверенность это топ качество у молодого спортсмена. Если только это не понты.
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Аякс или Зальцбург возьмёт Ле?
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Холланд до вчера,тоже был готов сыграть с Ливерпулем,а уходил,как побитый пёс!
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вылет от любого соперника
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Ждем первого титула ЛЧ для тебя в первый же таой год в Челси
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черное дерево
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Все правильно, барса, бавария, юве, псж - это второй эшелон
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ага, особенно в нынешнем положении
всосы вх дома, эвертону безвольно, еле еле победили полуоснову лилля, которой более того никуя не нужно было в этом матче. Еще и дома играли (
хватит пестеть, улучшайте форму и открывайте рты. На дворе ноябрь, плов через 3 месяца. Заткните пасти, пахайте и надейтесь, что зимой пару топарей к вам придет и тогда можно говорить о чем-то. Пока, исходя из результатов групп, реальней всего вылет в 1/8
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Интересный нигер. Забьет великолепный гол из неочевидной позиции,но просрет 100% момент. Часто спотыкается о мяч,но может сотворить чудо... ХЗ, что из него получится.
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