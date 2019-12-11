Ромеро непросто мириться с ролью дублера для Де Хеа

Серхио Ромеро Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро признался, что ему непросто мириться с ролью дублера для Давида Де Хеа.

С момента перехода к "красным дьяволам" четыре года назад Ромеро является исключительно запасным голкипером команды. В этом сезоне Серхио сыграл только пять матчей — все в Лиге Европы и Кубке Лиги.

В преддверии матча против голландского АЗ 32-летний аргентинец рассказал о своих чувствах, намекнув, что не будет вечно мириться со своей ролью, если ситуация не изменится.

"Это непросто, но я работаю каждый день ради шанса сыграть, и я готов, когда такой шанс мне предоставляется".

"Я был в сложной ситуации последние четыре года. Каждый день я работаю ради шанса, и когда я получаю его, то стараюсь изо всех сил".

"Я упорно работаю, и я в лучшем клубе мира. Когда я был молодым, то говорил, что однажды хочу выступать за "Манчестер Юнайтед". Благодаря проделанной работе я получил такую возможность".

"Я никогда не планировал быть вторым номером", — цитирует Ромеро Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Ромеро

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 522

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 11.12.2019 18:49 # mancunia-planet
    У Ромеро всё замечательно

    (ответить)

  2. redwhitegun 11.12.2019 18:43 # redwhitegun
    Если бы реально не хотел греть банку то уже ушел бы.

    (ответить)

  3. yamateh 11.12.2019 18:05 # yamateh
    Лукавит, на самом деле в кайф ему просто тренироваться и получать миллионы, если бы не мирился с такой ролью давно бы свалил, тем более для кипера 32 года вообще не возраст

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: