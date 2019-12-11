Ромеро непросто мириться с ролью дублера для Де Хеа
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро признался, что ему непросто мириться с ролью дублера для Давида Де Хеа.
С момента перехода к "красным дьяволам" четыре года назад Ромеро является исключительно запасным голкипером команды. В этом сезоне Серхио сыграл только пять матчей — все в Лиге Европы и Кубке Лиги.
В преддверии матча против голландского АЗ 32-летний аргентинец рассказал о своих чувствах, намекнув, что не будет вечно мириться со своей ролью, если ситуация не изменится.
"Это непросто, но я работаю каждый день ради шанса сыграть, и я готов, когда такой шанс мне предоставляется".
"Я был в сложной ситуации последние четыре года. Каждый день я работаю ради шанса, и когда я получаю его, то стараюсь изо всех сил".
"Я упорно работаю, и я в лучшем клубе мира. Когда я был молодым, то говорил, что однажды хочу выступать за "Манчестер Юнайтед". Благодаря проделанной работе я получил такую возможность".
"Я никогда не планировал быть вторым номером", — цитирует Ромеро Daily Mail.
11.12.2019 18:00
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Последние комментарии:
У Ромеро всё замечательно
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Если бы реально не хотел греть банку то уже ушел бы.
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Лукавит, на самом деле в кайф ему просто тренироваться и получать миллионы, если бы не мирился с такой ролью давно бы свалил, тем более для кипера 32 года вообще не возраст
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