Сульшер уверен, что "Юнайтед" по-прежнему привлекателен для звезд

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его клуб по-прежнему привлекателен для звездных игроков.

С момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году "красные дьяволы" больше ни разу не участвовали в борьбе за титул Премьер-Лиги. В данный момент попадание в топ-4 — предел мечтаний для "Юнайтед".



Однако Сульшер не думает, что невозможность выступать в Лиге Чемпионов является большим ударом по привлекательности клуба с "Олд Траффорд".



"Агенты могут не захотеть этого, но сами игроки точно захотят перейти к нам".



"Я не особо разговариваю с агентами. "Юнайтед" — крупнейший и лучший клуб в мире, и я уверен, в мире есть так много игроков, которые хотят быть частью нашей перестройки".



"Наши игроки и фанаты наслаждаются нашим футболом, а игроки соперничающих команд хотят быть частью этого", — цитирует Сульшера Daily Mirror.