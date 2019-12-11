Сульшер уверен, что "Юнайтед" по-прежнему привлекателен для звезд

Оле Гуннар Сульшер Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его клуб по-прежнему привлекателен для звездных игроков.

С момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году "красные дьяволы" больше ни разу не участвовали в борьбе за титул Премьер-Лиги. В данный момент попадание в топ-4 — предел мечтаний для "Юнайтед".

Однако Сульшер не думает, что невозможность выступать в Лиге Чемпионов является большим ударом по привлекательности клуба с "Олд Траффорд".

"Агенты могут не захотеть этого, но сами игроки точно захотят перейти к нам".

"Я не особо разговариваю с агентами. "Юнайтед" — крупнейший и лучший клуб в мире, и я уверен, в мире есть так много игроков, которые хотят быть частью нашей перестройки".

"Наши игроки и фанаты наслаждаются нашим футболом, а игроки соперничающих команд хотят быть частью этого", — цитирует Сульшера Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. liverfun 11.12.2019 17:10 # liverfun
    да, все наслаждаются их футболом, все мечтают там играть, долгих лет жизни сульшеру в маню

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  2. askarko 11.12.2019 17:05 # askarko
    конечно привлекателен-санчес подтвердит

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