Тирни вывихнул плечо и может пропустить три месяца

"Арсенал" объявил, что защитник Киран Тирни получил вывих плеча в матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в понедельник вечером.

Напомним, Тирни прибыл на "Эмирейтс" из "Селтика" минувшим летом травмированным и был вынужден ждать своего дебюта за новый клуб до конца сентября.



С тех пор Кирану никак не удалось вернуться в оптимальную форму, и дерби с "Вест Хэмом" стало всего лишь 11-м матчем для игрока сборной Шотландии за "Арсенал".



Свое правое плечо 22-летний защитник повредил в первом тайме матча на Лондонском стадионе, неудачно столкнувшись с Мичейлом Антонио, и теперь, сообщает Evening Standard, Тирни может пропустит три месяца, если ему потребуется операция.



Добавим, в матче с "Вест Хэмом" повреждение получил и вингер Николя Пепе, тогда как защитник Эктор Белллерин травмировался на разминке. Их участие в поединке против "Манчестер Сити" в ближайший уикенд находится под вопросом.