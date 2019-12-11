Тирни вывихнул плечо и может пропустить три месяца
"Арсенал" объявил, что защитник Киран Тирни получил вывих плеча в матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в понедельник вечером.
Напомним, Тирни прибыл на "Эмирейтс" из "Селтика" минувшим летом травмированным и был вынужден ждать своего дебюта за новый клуб до конца сентября.
С тех пор Кирану никак не удалось вернуться в оптимальную форму, и дерби с "Вест Хэмом" стало всего лишь 11-м матчем для игрока сборной Шотландии за "Арсенал".
Свое правое плечо 22-летний защитник повредил в первом тайме матча на Лондонском стадионе, неудачно столкнувшись с Мичейлом Антонио, и теперь, сообщает Evening Standard, Тирни может пропустит три месяца, если ему потребуется операция.
Добавим, в матче с "Вест Хэмом" повреждение получил и вингер Николя Пепе, тогда как защитник Эктор Белллерин травмировался на разминке. Их участие в поединке против "Манчестер Сити" в ближайший уикенд находится под вопросом.
11.12.2019 16:15
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Последние комментарии:
Ну Сити просто катком пройдёт по Арсеналу, можно не сомневаться.
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Истинный канонир
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Лучше бы в Селтике сидел и не знал горя
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