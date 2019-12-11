"Интер" и "Атлетико" претендуют на Жиру

"Интер" и "Атлетико" находятся среди клубов, заинтересованных в нападающем "Челси" Оливье Жиру.

В этом сезоне основным форвардом "синих" закрепился Тэмми Абрахэм. А вот Жиру главный тренер Фрэнк Лэмпард почти не доверяет — Оливье отметился лишь двумя появлениями в старте в рамках Премьер-Лиги.



Контракт 33-летнего игрока сборной Франции истекает в конце сезона, однако Жиру намерен уйти уже в январе, поскольку нуждается в практике во второй половине сезона, чтобы поехать на Евро-2020.



В данный момент "Челси" активно ищет другого нападающего, присматриваясь к Тимо Вернеру из "РБ Лейпциг" и Муссе Дембеле из "Лиона", а Жиру занят планированием собственного будущего.



Как сообщает Football.London в эксклюзивном материале, интерес к Оливье возобновил "Атлетико", пытавшийся арендовать его еще летом 2018. "Матрасники" забили только 16 голов в 16 матчах этого сезона Ла Лиги и отчаянно нуждаются в усилении атакующей игры.



Конкуренцию "Атлетико" в борьбе за Жиру готов составить бывший наставник "Челси" Антонио Конте, ныне тренирующий "Интер". Именно итальянский специалист пригласил Оливье на "Стэмфорд Бридж" из "Арсенала" в январе 2018.