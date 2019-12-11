Погба близок к возвращению в строй

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, что полузащитник Поль Погба находится на пороге возвращения в строй.

Из-за травмы лодыжки и последующего рецидива Погба сыграл только шесть матчей в этом сезоне. В процессе реабилитации Поль успел побывать в Дубае и Майами.



В четверг "красным дьяволам" играть против АЗ в Лиге Европы. И хотя 26-летний француз пропустит этот матч, Сульшер рассчитывает на возвращение подопечного до Нового года.



"Пускай сперва Поль выздоровеет и наберет форму, и тогда он сыграет кучу матчей. На мой взгляд, он является одним из лучших игроков в мире, и я предвкушаю его возвращение".



"Пока еще слишком рано. Мы надеемся, что он сыграет до конца года. Он упорно работает над возвращением в форму, поэтому надеюсь, скоро он сможет вернуться на поле", — цитирует Сульшера Evening Standard.