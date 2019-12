Прогнозы на матчи среды в Лиге Чемпионов

В среду, 11 декабря, в заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов сыграют два английских клуба, уже квалифицировавшихся в плей-офф. "Манчестер Сити" приедет в гости к загребскому "Динамо", а "Тоттенхэм" постарается реабилитироваться против "Баварии" за 2:7 в Лондоне. Прогнозы экспертов на эти матчи — в традиционном материале FAPL.ru.





ДИНАМО ЗАГРЕБ — МАНЧЕСТЕР СИТИ

Среда, 11 декабря, 20:55



Видеотрансляция:



Для "Манчестер Сити" матч последнего тура группового раунда Лиги Чемпионов не имеет никакого турнирного значения — команда Пепа Гвардиолы в любом случае финиширует на первом месте. А вот "Динамо" еще есть, за что бороться. Сейчас чемпион Хорватии отстает на одно очко от "Шахтера" и в случае, если украинский клуб не обыграет дома "Аталанту", "Динамо" сможет выйти на второе место, если победит "Сити". Ничья ничего не дает "Динамо", так как в таком случае на втором месте будет или "Шахтер", или "Аталанта" — при любом результате матча в Харькове. "Сити" играть в воскресенье с "Арсеналом", и стоит ждать ротации состава в Загребе, но в то же время "горожане" слишком редко в последнее время побеждают, что может прибавить им мотивации в этой игре.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Динамо" пропускало как минимум дважды в четырех последних матчах Лиги Чемпионов;

- "Сити" не проигрывает уже в шести матчах Лиги Чемпионов кряду;

- "Динамо" не проигрывает дома в этом сезоне, но в пяти из шести последних матчей чемпионата на "Максимире" забивало всего один гол.



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Сити" и обе забьют — 2.85 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



У "Динамо" все еще есть шансы на попадание в плей-офф, если хорваты обыграют "Сити", а "Шахтер" не сумеет выиграть у "Аталанты". На выходных "Сити" уступил "Юнайтед" на своем поле и в настоящее время отстает от "Ливерпуля" на 14 очков. Хорватская команда должна атаковать, что позволяет "Сити" сыграть на контратаках. Я ожидаю, что "Сити" вернется на победный путь.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Сити" — 2.0 в БК Fonbet



Чарли Николас (Sky Sports)



Я полагаю, что Гвардиола внесет много изменений в состав, потому как работа на групповом этапе сделана. Он все еще может быть зол на некоторых игроков — они выглядят скучно. Кевин Де Брюйне иногда тащит на себе команду самостоятельно, а Джон Стоунс снова травмирован. Они должны играть лучше, чтобы выигрывать, но я думаю, что "Сити" сейчас ждет проверка на прочность. Это то соревнование, которое они должны выиграть? Ответ — да. Сыграйте вничью, возвращайтесь домой и ждите жеребьевку — это ваш главный турнир сейчас.



Прогноз Чарли Николаса: 1:1



БАВАРИЯ — ТОТТЕНХЭМ

Среда, 11 декабря, 23:00



Видеотрансляция:



"Тоттенхэм" и "Бавария" при любом результате матчей заключительного тура в Группе В останутся на своих местах: чемпион Германии выйдет в плей-офф с первого места, а "шпоры" — со второго. Но у "Тоттенхэма" есть мотивация на данную игру — реабилитироваться за позорное поражение в Лондоне со счетом 2:7, которое стало одним из худших событий для клуба в эпоху Маурисио Почеттино. Сейчас "Тоттенхэм" значительно прибавил в плане атакующей мощи, а "Бавария" наоборот — испытывает заметные трудности. Оба клуба на двоих забили в Лиге Чемпионов в текущем розыгрыше 38 мячей, пропустив 15, что дает нам надежду на яркий и результативный матч между ними.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Тоттенхэм" забивал как минимум четырежды в трех последних матчах Лиги Чемпионов;

- "Бавария" выиграла все пять матчей в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов;

- "Бавария" забивала как минимум дважды в девяти из 11 последних матчей Лиги Чемпионов;

- в пяти из шести последних матчей "Баварии" в Лиге Чемпионов и в пяти последних поединках "Тоттенхэма" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов.



Прогноз Who Scored: 5:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 6.5 — 8.0 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Бавария" забила семь мячей в предыдущей встрече в Лондоне и выиграла все пять матчей группового раунда. Немцы станут всего лишь седьмой командой в истории соревнования, которая выиграет все шесть матчей группового раунда, если победят "Тоттенхэм" в матче, в котором нет турнирной мотивации ни у тех, ни у других. "Бавария" проиграла два последних домашних матча в чемпионате, и "шпоры" постараются реабилитироваться за результат второго тура, но я все же чувствую, что гости проиграют в интересном и открытом столкновении в Мюнхене.



Рекомендация Майкла Оуэна: "Бавария" победит и обе забьют — 2.45 в БК Fonbet



Чарли Николас (Sky Sports)



Почему Жозе Моуриньо был доволен победой над "Бернли"? Его атака забила пять, а оборона впервые не пропустила дважды — она не пропустила вообще. Это более естественно для его команды. Сейчас ему нежно выбрать тех, кто находится в лучшей форме — думаю, что выйдут Алли, Сон и Кейн. "Бавария" в последний раз шокировала "Тоттенхэм", и они могут захотеть выиграть все матчи в группе. Также они могут захотеть унизить их еще раз — на случай, если позже столкнутся с "Тоттенхэмом" в плей-офф. Не стоит забывать, что "Тоттенхэм" играл в финале в прошлом сезоне и, побеждая их, все в Европе самоутверждаются.



Прогноз Чарли Николаса: 2:1



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru