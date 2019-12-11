Прогнозы на матчи среды в Лиге Чемпионов
В среду, 11 декабря, в заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов сыграют два английских клуба, уже квалифицировавшихся в плей-офф. "Манчестер Сити" приедет в гости к загребскому "Динамо", а "Тоттенхэм" постарается реабилитироваться против "Баварии" за 2:7 в Лондоне. Прогнозы экспертов на эти матчи — в традиционном материале FAPL.ru.
ДИНАМО ЗАГРЕБ — МАНЧЕСТЕР СИТИ
Среда, 11 декабря, 20:55
Видеотрансляция:
Для "Манчестер Сити" матч последнего тура группового раунда Лиги Чемпионов не имеет никакого турнирного значения — команда Пепа Гвардиолы в любом случае финиширует на первом месте. А вот "Динамо" еще есть, за что бороться. Сейчас чемпион Хорватии отстает на одно очко от "Шахтера" и в случае, если украинский клуб не обыграет дома "Аталанту", "Динамо" сможет выйти на второе место, если победит "Сити". Ничья ничего не дает "Динамо", так как в таком случае на втором месте будет или "Шахтер", или "Аталанта" — при любом результате матча в Харькове. "Сити" играть в воскресенье с "Арсеналом", и стоит ждать ротации состава в Загребе, но в то же время "горожане" слишком редко в последнее время побеждают, что может прибавить им мотивации в этой игре.
Ключевая статистика от Who Scored
- "Динамо" пропускало как минимум дважды в четырех последних матчах Лиги Чемпионов;
- "Сити" не проигрывает уже в шести матчах Лиги Чемпионов кряду;
- "Динамо" не проигрывает дома в этом сезоне, но в пяти из шести последних матчей чемпионата на "Максимире" забивало всего один гол.
Прогноз Who Scored: 1:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Сити" и обе забьют — 2.85 в БК Fonbet
Майкл Оуэн (BetVictor)
У "Динамо" все еще есть шансы на попадание в плей-офф, если хорваты обыграют "Сити", а "Шахтер" не сумеет выиграть у "Аталанты". На выходных "Сити" уступил "Юнайтед" на своем поле и в настоящее время отстает от "Ливерпуля" на 14 очков. Хорватская команда должна атаковать, что позволяет "Сити" сыграть на контратаках. Я ожидаю, что "Сити" вернется на победный путь.
Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Сити" — 2.0 в БК Fonbet
Чарли Николас (Sky Sports)
Я полагаю, что Гвардиола внесет много изменений в состав, потому как работа на групповом этапе сделана. Он все еще может быть зол на некоторых игроков — они выглядят скучно. Кевин Де Брюйне иногда тащит на себе команду самостоятельно, а Джон Стоунс снова травмирован. Они должны играть лучше, чтобы выигрывать, но я думаю, что "Сити" сейчас ждет проверка на прочность. Это то соревнование, которое они должны выиграть? Ответ — да. Сыграйте вничью, возвращайтесь домой и ждите жеребьевку — это ваш главный турнир сейчас.
Прогноз Чарли Николаса: 1:1
БАВАРИЯ — ТОТТЕНХЭМ
Среда, 11 декабря, 23:00
Видеотрансляция:
"Тоттенхэм" и "Бавария" при любом результате матчей заключительного тура в Группе В останутся на своих местах: чемпион Германии выйдет в плей-офф с первого места, а "шпоры" — со второго. Но у "Тоттенхэма" есть мотивация на данную игру — реабилитироваться за позорное поражение в Лондоне со счетом 2:7, которое стало одним из худших событий для клуба в эпоху Маурисио Почеттино. Сейчас "Тоттенхэм" значительно прибавил в плане атакующей мощи, а "Бавария" наоборот — испытывает заметные трудности. Оба клуба на двоих забили в Лиге Чемпионов в текущем розыгрыше 38 мячей, пропустив 15, что дает нам надежду на яркий и результативный матч между ними.
Ключевая статистика от Who Scored
- "Тоттенхэм" забивал как минимум четырежды в трех последних матчах Лиги Чемпионов;
- "Бавария" выиграла все пять матчей в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов;
- "Бавария" забивала как минимум дважды в девяти из 11 последних матчей Лиги Чемпионов;
- в пяти из шести последних матчей "Баварии" в Лиге Чемпионов и в пяти последних поединках "Тоттенхэма" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов.
Прогноз Who Scored: 5:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 6.5 — 8.0 в БК Fonbet
Майкл Оуэн (BetVictor)
"Бавария" забила семь мячей в предыдущей встрече в Лондоне и выиграла все пять матчей группового раунда. Немцы станут всего лишь седьмой командой в истории соревнования, которая выиграет все шесть матчей группового раунда, если победят "Тоттенхэм" в матче, в котором нет турнирной мотивации ни у тех, ни у других. "Бавария" проиграла два последних домашних матча в чемпионате, и "шпоры" постараются реабилитироваться за результат второго тура, но я все же чувствую, что гости проиграют в интересном и открытом столкновении в Мюнхене.
Рекомендация Майкла Оуэна: "Бавария" победит и обе забьют — 2.45 в БК Fonbet
Чарли Николас (Sky Sports)
Почему Жозе Моуриньо был доволен победой над "Бернли"? Его атака забила пять, а оборона впервые не пропустила дважды — она не пропустила вообще. Это более естественно для его команды. Сейчас ему нежно выбрать тех, кто находится в лучшей форме — думаю, что выйдут Алли, Сон и Кейн. "Бавария" в последний раз шокировала "Тоттенхэм", и они могут захотеть выиграть все матчи в группе. Также они могут захотеть унизить их еще раз — на случай, если позже столкнутся с "Тоттенхэмом" в плей-офф. Не стоит забывать, что "Тоттенхэм" играл в финале в прошлом сезоне и, побеждая их, все в Европе самоутверждаются.
Прогноз Чарли Николаса: 2:1
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
11.12.2019 14:25
Просмотров: 1004
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Казалось бы награда 100 % достанется безписку, но нет, армянское говно переплюнул его.
(ответить)
185 голосов
Это если с каждого айпи по разу, то 185 разных юзеров существуют на фапле. Я ебал, думал тут человек 20 от силы
(ответить)
Форастар конечно затупил
Оставить вне заявки мс-ода и других фанатов сити, онлика, микки, супа, кина, вагину, жеку
(ответить)
еба тут страсти ору с вас дауничей
(ответить)
Уахахахахах охохох ахахаха
Горение обезьяны обоссанной бесценно!!!
Для всего другого есть MasterCard))
(ответить)
«Арсенал» ведёт переговоры с Анчелотти. Соглашение может быть достигнуто уже сегодня.«Арсенал» предлагает контракт до 2021 года.
[TuttoMercatoWeb]
(ответить)
Думаю, и Бавария, и Шпоры выпустят резервистов, и чем-то этот матч закончится. Мотивация "отомстить" и мотивация стать седьмой командой, выигравшей шесть из шести игр в группе нифига не мотивация. И по любому будет очень нудно.
(ответить)
Голосовал за пиздабола. А спарти норм поц
(ответить)
Истерики молдована доставляют конечно. Хз где я так задел этого чушочка
Все то здесь друг на друга горят любя чтоле, без злого умысла и горения 24/7. А эта мразь на полном серьезе горит как новогодняя ёлка в центре Кишинева. Просто эпик. Расскажи про Николь, куколд. Вот главный зашквар в истории этого сайта. А не уходы и возвращения на сайт. Хватит истерить как девка
(ответить)
Лемарс = ВВД, Срапти = Месси
Вроде как это был год лысого говнаря, и вроде как все ожидают его победу, но Срапти чисто на классе и своём величии возьмёт. Что сказать, легенда!
(ответить)
Голосовал за армянского рептилоида гепарда08, этот мочеприемник достоин хоть какого-то титула за столько лет страданий и унижений.
(ответить)
Возможные соперники
ЛФК - Реал, Шахта/Загреб/Аталанта, Атлетико/Байер, Боруссия, Лион
Челси - ПСЖ, Бавария, Юве, Барса, Лейпзиг РБ.
На всяких Сосяр и петухов, поепать. Абсолутли.
(ответить)
Гепард 08))))
Ору
(ответить)
Поxyй, лч потеряла прежнюю атмосферу
(ответить)
Кейн и Алли остались в Лондоне. Так же Вертонген и Орье. Ео думаю Бавария тоже даст поиграть резервистам
(ответить)
- "Динамо" пропускало как минимум дважды в четырех последних матчах Лиги Чемпионов;
- "Динамо" не проигрывает дома в этом сезоне, но в пяти из шести последних матчей чемпионата на "Максимире" забивало всего один гол.
забивает 1, пропускает 2, но не проигрывает, жестко
(ответить)
как же прекрасен Ливерпуль в прайме, горят пенсы как нитроглицерин в шашке динамита, скам мрачнее тени, анониры гавкают где-то там из-за угла, лепота жи.
(ответить)
Единственная интрига, так сказать, в группе D.
(ответить)
Миха, я твою душу мотал!
Итак, всё-таки мы не смогли поставить точку в этом вопросе. Посему, заодно решено учредить премию "Золотой писуар" (Pissoir D'or)
Проходим по ссылке, и голосуем
http://www.easypolls.net/poll.html?p=5df09428e4b033f7823717b8#
Дело одной секунды.
Опрос закроется 31 декабря
Источник: http://fapl.ru/posts/75277/?c=1#c7045184
(ответить)
Интересно, хороший коф у Сити, как и у Лфка был. Как Пеп сыграет хз, травм полно и матч ненужный, важнее игра с Арсом. Ни разу Загреб не видел, но вроде крепкая команда. Как сложится матч загадка.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий