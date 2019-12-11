Скауты "Челси" просматривали Дембеле и Вернера

Тимо Вернер Во вторник вечером скауты "Челси" просматривали в деле нападающих Муссу Дембеле из "Лиона" и Тимо Вернера из "РБ Лейпциг".

После победы 2:1 над "Лиллем" накануне главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард подтвердил свою готовность покупать в январе и дал понять, что в первую очередь его интересуют вингеры и нападающие.

Особенно остро стоит вопрос с укреплением позиции нападающего, поскольку Оливье Жиру и Мичи Батшуайи не в состоянии навязать настоящую конкуренцию Тэмми Абрахэму.

По информации Daily Mail, на радаре у "Челси" есть двое нападающих в лице Дембеле и Вернера, и на обоих лондонский клуб уже составляет досье.

При этом 23-летний Вернер также вызывает интерес со стороны "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" и оценивается в 52 миллиона фунтов.


Метки Верер, Дембеле, Лион, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2019 14:00

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  1. g3ndalf 11.12.2019 15:26 # g3ndalf
    в итоге купят шурле и ивановича

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  2. sisyazavr 11.12.2019 14:04 # sisyazavr
    Хороший второй надающий обязательно нужен

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  3. sellman 11.12.2019 14:01 # sellman
    Трансферный бан сняли, поэтому каждый день можно постить новости, что скауты Челси просматривали Месси, Кержакова и Хунь Пань Джуна из 5 лиги Таиланда.

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