Скауты "Челси" просматривали Дембеле и Вернера

Во вторник вечером скауты "Челси" просматривали в деле нападающих Муссу Дембеле из "Лиона" и Тимо Вернера из "РБ Лейпциг".

После победы 2:1 над "Лиллем" накануне главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард подтвердил свою готовность покупать в январе и дал понять, что в первую очередь его интересуют вингеры и нападающие.



Особенно остро стоит вопрос с укреплением позиции нападающего, поскольку Оливье Жиру и Мичи Батшуайи не в состоянии навязать настоящую конкуренцию Тэмми Абрахэму.



По информации Daily Mail, на радаре у "Челси" есть двое нападающих в лице Дембеле и Вернера, и на обоих лондонский клуб уже составляет досье.



При этом 23-летний Вернер также вызывает интерес со стороны "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" и оценивается в 52 миллиона фунтов.