Скауты "Челси" просматривали Дембеле и Вернера
Во вторник вечером скауты "Челси" просматривали в деле нападающих Муссу Дембеле из "Лиона" и Тимо Вернера из "РБ Лейпциг".
После победы 2:1 над "Лиллем" накануне главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард подтвердил свою готовность покупать в январе и дал понять, что в первую очередь его интересуют вингеры и нападающие.
Особенно остро стоит вопрос с укреплением позиции нападающего, поскольку Оливье Жиру и Мичи Батшуайи не в состоянии навязать настоящую конкуренцию Тэмми Абрахэму.
По информации Daily Mail, на радаре у "Челси" есть двое нападающих в лице Дембеле и Вернера, и на обоих лондонский клуб уже составляет досье.
При этом 23-летний Вернер также вызывает интерес со стороны "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" и оценивается в 52 миллиона фунтов.
11.12.2019 14:00
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в итоге купят шурле и ивановича
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Хороший второй надающий обязательно нужен
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Трансферный бан сняли, поэтому каждый день можно постить новости, что скауты Челси просматривали Месси, Кержакова и Хунь Пань Джуна из 5 лиги Таиланда.
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