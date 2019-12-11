Лингард нацелен на возвращение в сборную Англии

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард уверен, что он сможет заслужить возвращение в сборную Англии.

В 2019 году Лингард пережил затяжной спад формы, однако в последних матчах дела Джесси наладились, и это вселяет в 26-летнего полузащитника надежду, что главный тренер англичан Гарет Саутгейтт может взять его на Евро-2020.



"Ты знаешь, что тебя будут вызывать в сборную Англии, если будешь хорошо играть за "Манчестер Юнайтед".



"Я разговаривал с Гаретом в предыдущие месяцы, и он знает, что я за игрок. Приятно вернуться и снова чувствовать себя собой".



"Очевидно, он знает меня по молодежной сборной Англии и знает, как я держусь в определенных ситуациях. Сейчас мне важно верить в себя и не сбавлять обороты", — цитирует Лингарда The Telegraph.