Лингард нацелен на возвращение в сборную Англии
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард уверен, что он сможет заслужить возвращение в сборную Англии.
В 2019 году Лингард пережил затяжной спад формы, однако в последних матчах дела Джесси наладились, и это вселяет в 26-летнего полузащитника надежду, что главный тренер англичан Гарет Саутгейтт может взять его на Евро-2020.
"Ты знаешь, что тебя будут вызывать в сборную Англии, если будешь хорошо играть за "Манчестер Юнайтед".
"Я разговаривал с Гаретом в предыдущие месяцы, и он знает, что я за игрок. Приятно вернуться и снова чувствовать себя собой".
"Очевидно, он знает меня по молодежной сборной Англии и знает, как я держусь в определенных ситуациях. Сейчас мне важно верить в себя и не сбавлять обороты", — цитирует Лингарда The Telegraph.
11.12.2019 12:10
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учитывая, какое физручелло у саксов, может и вернуться
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