"Ювентус" обратился насчет Виллиана

Виллиан "Ювентус" обратился к "Челси" насчет приобретения вингера Виллиана в январе.

Действующий контракт Виллиана истекает в конце этого сезона. Игрок сборной Бразилии счастлив на "Стэмфорд Бридж", но в то же время может испытывать сомнения насчет своих перспектив играть регулярно за команду Фрэнка Лэмпарда и насчет длительности нового соглашения, если оное ему вообще будет предложено.

Этой ситуацией, как утверждает Daily Mirror, надеется воспользоваться бывший наставник "синих" Маурицио Сарри, который с этого сезона тренирует "Ювентус".

Сарри хочет воссоединиться с 31-летним бразильцем, чтобы повысить шансы "Ювентуса" на защиту титула Серии А и на успех в Лиге Чемпионов.

Ожидается, что "Челси" отпустит Виллиана посреди сезона, только если найдет адекватную замену. С переходом в команду Лэмпарда связывают вингеров Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" и Уилфрида Заху из "Кристал Пэлас".


Метки Виллиан, слухи, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 11.12.2019 11:33 # superperez101
    ювентус - клуб паразит
    такой же как бавария, зенит, реал и барса

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  2. bushido 11.12.2019 11:32 # bushido
    Ну да ну да, пошел Юве нахер. Сейчас вся игра через него строится. Пулисик молод ещё, Вилли тащит, пускай и не всегда игра идет

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  3. gringo1990 11.12.2019 11:24 # gringo1990
    Снова эти стервятники

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  4. liverfun 11.12.2019 11:22 # liverfun
    виллиан сейчас главная движущая сила у лэмпарда, зимой врят ли отпустят, а летом, учитывая возраст, - вполне

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  5. trent 11.12.2019 11:12 # trent
    Для Юве самое оно да и перспектив в спортивном плане у бразильца будет явно больше в Серии А.

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