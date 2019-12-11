"Ювентус" обратился насчет Виллиана

"Ювентус" обратился к "Челси" насчет приобретения вингера Виллиана в январе.

Действующий контракт Виллиана истекает в конце этого сезона. Игрок сборной Бразилии счастлив на "Стэмфорд Бридж", но в то же время может испытывать сомнения насчет своих перспектив играть регулярно за команду Фрэнка Лэмпарда и насчет длительности нового соглашения, если оное ему вообще будет предложено.



Этой ситуацией, как утверждает Daily Mirror, надеется воспользоваться бывший наставник "синих" Маурицио Сарри, который с этого сезона тренирует "Ювентус".



Сарри хочет воссоединиться с 31-летним бразильцем, чтобы повысить шансы "Ювентуса" на защиту титула Серии А и на успех в Лиге Чемпионов.



Ожидается, что "Челси" отпустит Виллиана посреди сезона, только если найдет адекватную замену. С переходом в команду Лэмпарда связывают вингеров Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" и Уилфрида Заху из "Кристал Пэлас".