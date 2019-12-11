"Ювентус" обратился насчет Виллиана
"Ювентус" обратился к "Челси" насчет приобретения вингера Виллиана в январе.
Действующий контракт Виллиана истекает в конце этого сезона. Игрок сборной Бразилии счастлив на "Стэмфорд Бридж", но в то же время может испытывать сомнения насчет своих перспектив играть регулярно за команду Фрэнка Лэмпарда и насчет длительности нового соглашения, если оное ему вообще будет предложено.
Этой ситуацией, как утверждает Daily Mirror, надеется воспользоваться бывший наставник "синих" Маурицио Сарри, который с этого сезона тренирует "Ювентус".
Сарри хочет воссоединиться с 31-летним бразильцем, чтобы повысить шансы "Ювентуса" на защиту титула Серии А и на успех в Лиге Чемпионов.
Ожидается, что "Челси" отпустит Виллиана посреди сезона, только если найдет адекватную замену. С переходом в команду Лэмпарда связывают вингеров Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" и Уилфрида Заху из "Кристал Пэлас".
11.12.2019 11:00
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Последние комментарии:
ювентус - клуб паразит
такой же как бавария, зенит, реал и барса
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Ну да ну да, пошел Юве нахер. Сейчас вся игра через него строится. Пулисик молод ещё, Вилли тащит, пускай и не всегда игра идет
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Снова эти стервятники
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виллиан сейчас главная движущая сила у лэмпарда, зимой врят ли отпустят, а летом, учитывая возраст, - вполне
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Для Юве самое оно да и перспектив в спортивном плане у бразильца будет явно больше в Серии А.
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