Моуриньо не бросит "Тоттенхэм" ради "Баварии"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал, почему начал учить немецкий язык, а также оценил шансы "Баварии" переманить его.
Когда в начале ноября "Бавария" уволила Нико Ковача, Моуриньо считался фаворитом на образовавшуюся вакансию. Прессе также удалось выяснить, что Жозе берет уроки немецкого.
Однако спустя две недели Моуриньо возглавил "Тоттенхэм" и эту работу не променяет ни на какую другую.
"Я не представляю себя главным тренером "Баварии" по единственной причине. Я так счастлив своей работой. Я не помышляю о следующем шаге".
"Думаю, однажды я покину "Тоттенхэм". Это случится, когда владелец мистер Даниэль Леви, болельщики и игроки захотят, чтобы я ушел. Но я совершенно не думаю об этом".
"Могу ли я ответить по-немецки? Нет, пока нет. Почему я учу язык? Из любопытства. Я мотивирован, чтобы учиться. Я стараюсь постоянно учиться".
"Я оставался без работы несколько месяцев. Я был бы счастлив сидеть здесь и отвечать по-немецки, но в данный момент я не могу. Моя мотивация выучить язык не была связана с потенциальной работой", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
11.12.2019 10:00
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Все случится,когда это будет нужно Баварии. Как только баварцы начнут испытывать нужду в новом тренере, то тут же делается предложение,от которого у еврея Леви текут слюнки, а дальше дело техники
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