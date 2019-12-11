Моуриньо не бросит "Тоттенхэм" ради "Баварии"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал, почему начал учить немецкий язык, а также оценил шансы "Баварии" переманить его.

Когда в начале ноября "Бавария" уволила Нико Ковача, Моуриньо считался фаворитом на образовавшуюся вакансию. Прессе также удалось выяснить, что Жозе берет уроки немецкого.



Однако спустя две недели Моуриньо возглавил "Тоттенхэм" и эту работу не променяет ни на какую другую.



"Я не представляю себя главным тренером "Баварии" по единственной причине. Я так счастлив своей работой. Я не помышляю о следующем шаге".



"Думаю, однажды я покину "Тоттенхэм". Это случится, когда владелец мистер Даниэль Леви, болельщики и игроки захотят, чтобы я ушел. Но я совершенно не думаю об этом".



"Могу ли я ответить по-немецки? Нет, пока нет. Почему я учу язык? Из любопытства. Я мотивирован, чтобы учиться. Я стараюсь постоянно учиться".



"Я оставался без работы несколько месяцев. Я был бы счастлив сидеть здесь и отвечать по-немецки, но в данный момент я не могу. Моя мотивация выучить язык не была связана с потенциальной работой", — цитирует Моуриньо Sky Sports.