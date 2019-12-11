Лэмпард готов покупать, но обещает не навредить молодежи
Рулевой "Челси" Фрэнк Лэмпард намекнул, что планирует купить атакующего игрока в январе, однако это не повод для беспокойства молодежи "синих".
На прошлой неделе с "Челси" сняли трансферный запрет, и теперь Лэмпард сможет покупать в январе. По слухам, у Фрэнка есть 150 миллионов фунтов на зимние траты.
Выйдя в плей-офф Лиги Чемпионов, Лэмпард дал понять, что хочет укрепить атакующие позиции, подогрев слухи об интересе своего клуба к игрокам вроде Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии", Уилфрида Захи из "Кристал Пэлас" и Муссы Дембеле из "Лиона".
"Я всегда стремлюсь делать команду сильнее в всех зонах. Но летом мы потеряли Эден Азара, который играл огромную роль в тех голах, которые мы забивали и создавали в прошлом сезоне — и сезоне перед этим, если честно. Думаю, мы нашли способы сохранить конкурентоспособность команды".
"Мы показываем это в лиге и в Лиге Чемпионов. Но, забегая вперед, можем ли мы быть лучше? Можем ли мы быть лучше в плане выхода на ударные позиции и реализации своих моментов? Думаю, мы всегда будем стремиться к этому".
"Могут ли потенциальные покупки ударить по молодежи? Нет. Я совершенно не вижу в этом повода для беспокойства. Потому что эти молодые парни здесь, чтобы остаться. Я верю в их мастерство. Я хочу, чтобы все они становились лучше, учитывая их возраст и стадию развития".
"Однако мы хотим усилить состав на будущее. Мы будем это делать, учитывая то, что у нас есть, и то, где мы можем стать лучше. Думаю, это один из вызовов для молодых игроков".
"Если мы кого-нибудь приведем, имеющиеся игроки должны будут сказать: "Окей, я хочу показать, что я за игрок". Зная их и их характеры, я думаю, они готовы к этому", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
11.12.2019 09:00
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Мактоминей>Лэмпард
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Идея хорошая, но по зимой усилиться сложно, либо за это нужно переплатить.
Нужно разобраться с линией атаки - стоит отпустить Педро, Алонсо и Жиру, ведь у них немаленькие зарплаты, а играют они немного, при этом Мичи оставить до конца сезона. На вход просится уже сформировавшийся игрок, который поведет молодых игроков за собой.
Цель для Челси на этот сезон ясна - закрепится в топ4 (при этом конкуренты не дрюмлют и наступают на пятки) и выступить как можно удачнее в плей офф ЛЧ. Думаю, при совершении 2 качественных и точечных трансферов эта цель вполне достижима.
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Бери Зиеша
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