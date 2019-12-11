Рауль Хименес готов уйти на повышение

Рауль Хименес Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес заявил, что открыт к уходу на повышение.

Забив 17 голов за "волков" во всех соревнованиях в прошлом сезоне, в этой кампании 28-летний мексиканец наколотил уже 15 мячей.

Хименес помогает команде Нуну Эшпириту Санту делить пятое место с "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге и с успехом выступать в Лиге Европе, однако амбиции подгоняют Рауля вперед.

"Самое важное для меня — продолжать двигаться вперед. Я счастлив в "Вулверхэмптоне", но я всегда должен стремиться к большему и продолжать сражаться".

"Это был лучший год моей карьеры — но я хочу большего".

"Мы пятые в таблице. Однажды мой отец спросил меня: "Куда бы ты отправился, если бы клубы английской топ-6 хотели купить тебя?" Я сказал ему, что и так нахожусь в команде с пятого места! Я выше некоторых клубов, которые люди относят к топ-6, так что я в замечательном месте".

"Я должен учитывать все факторы: буду ли доволен я сам поступившим предложением, будет ли доволен "Вулверхэмптон" и тот другой клуб. В любом случае я уйду только для развития своей карьеры".

"Вулверхэмптон" заплатил за меня 30 миллионов фунтов, и если они продадут меня, то определенно попросят больше. Я продолжу трудиться".

"Я бы никогда не стал исключать возвращение в Испанию. У меня остались хорошие воспоминания, и я бы хотел вернуться туда в какой-нибудь момент".

"Я бы хотел снова попробовать себя в Ла Лиге, потому что в прошлый раз я особо не играл. Я не исключаю свое возвращение", — цитирует Хименеса Daily Mail


Метки Вулверхэмптон, Хименес

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2019 08:00

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  1. nejnyi 11.12.2019 08:50 # nejnyi
    толковый нап, 10ку положит

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  2. uyga 11.12.2019 08:13 # uyga
    да не, волки и ЛЕ его потолок, качественный нап, но не более

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