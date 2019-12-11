Рауль Хименес готов уйти на повышение

Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес заявил, что открыт к уходу на повышение.

Забив 17 голов за "волков" во всех соревнованиях в прошлом сезоне, в этой кампании 28-летний мексиканец наколотил уже 15 мячей.



Хименес помогает команде Нуну Эшпириту Санту делить пятое место с "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге и с успехом выступать в Лиге Европе, однако амбиции подгоняют Рауля вперед.



"Самое важное для меня — продолжать двигаться вперед. Я счастлив в "Вулверхэмптоне", но я всегда должен стремиться к большему и продолжать сражаться".



"Это был лучший год моей карьеры — но я хочу большего".



"Мы пятые в таблице. Однажды мой отец спросил меня: "Куда бы ты отправился, если бы клубы английской топ-6 хотели купить тебя?" Я сказал ему, что и так нахожусь в команде с пятого места! Я выше некоторых клубов, которые люди относят к топ-6, так что я в замечательном месте".



"Я должен учитывать все факторы: буду ли доволен я сам поступившим предложением, будет ли доволен "Вулверхэмптон" и тот другой клуб. В любом случае я уйду только для развития своей карьеры".



"Вулверхэмптон" заплатил за меня 30 миллионов фунтов, и если они продадут меня, то определенно попросят больше. Я продолжу трудиться".



"Я бы никогда не стал исключать возвращение в Испанию. У меня остались хорошие воспоминания, и я бы хотел вернуться туда в какой-нибудь момент".



"Я бы хотел снова попробовать себя в Ла Лиге, потому что в прошлый раз я особо не играл. Я не исключаю свое возвращение", — цитирует Хименеса Daily Mail