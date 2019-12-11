Моуриньо запретил своим игрокам вспоминать о 2:7

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо запретил своим игрокам смотреть любые повторы с домашнего матча Лиги Чемпионов против "Баварии" ранее в нынешнем сезоне.

Шокирующее поражение 2:7 от "Баварии" в октябре сыграло свою роль в последующем увольнении Маурисио Почеттино, предшественника Моуриньо.



Однако в преддверии матча в Мюнхен Жозе решил, что это не тот случай, когда игрокам нужно делать работу над своими ошибками.



"Я запретил любые кадры с того матча. Сам же я пару раз посмотрел его — я, мой штаб и аналитики изучили каждый аспект той игры, но мы не показали ни одного изображения парням. Нет. Совершенно нет. Мы собираемся сосредоточиться больше на нас самих, чем на "Баварии".



"Мы постараемся реализовать свою модель игры, используя другие лица и другие тела. Но при этом мы постараемся сыграть определенным образом, следуя своим принципам. И мы всецело сосредоточены на себе", — цитирует Моуриньо The Guardian.