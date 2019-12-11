Моуриньо запретил своим игрокам вспоминать о 2:7

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо запретил своим игрокам смотреть любые повторы с домашнего матча Лиги Чемпионов против "Баварии" ранее в нынешнем сезоне.

Шокирующее поражение 2:7 от "Баварии" в октябре сыграло свою роль в последующем увольнении Маурисио Почеттино, предшественника Моуриньо.

Однако в преддверии матча в Мюнхен Жозе решил, что это не тот случай, когда игрокам нужно делать работу над своими ошибками.

"Я запретил любые кадры с того матча. Сам же я пару раз посмотрел его — я, мой штаб и аналитики изучили каждый аспект той игры, но мы не показали ни одного изображения парням. Нет. Совершенно нет. Мы собираемся сосредоточиться больше на нас самих, чем на "Баварии".

"Мы постараемся реализовать свою модель игры, используя другие лица и другие тела. Но при этом мы постараемся сыграть определенным образом, следуя своим принципам. И мы всецело сосредоточены на себе", — цитирует Моуриньо The Guardian.


Метки Бавария, Лига Чемпионов, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2019 07:00

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Последние комментарии:




  1. antiterror 11.12.2019 07:22 # antiterror
    Жозе сменил веру что ли?

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  2. cezar 11.12.2019 07:22 # cezar
    перед игрой нельзя смотреть фильмы +18

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