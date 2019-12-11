"Эвертон" начинает переговоры с уволенным из "Наполи" Анчелотти
"Эвертон" начинает переговоры с Карло Анчелотти, который во вторник вечером был уволен с поста главного тренера "Наполи".
Во вторник "Наполи" отпраздновал убедительную победу над "Генком" со счетом 4:0, благодаря чему вместе с "Ливерпулем" вышел из Группы E в стадию плей-офф Лиги Чемпионов.
Спустя считанные часы после финального свистка "Наполи" объявил о расставании с Анчелотти, который провел на своем посту 19 месяцев, но в последнее время перестал ладить с одиозным президентом клуба Аурелио Д Лаурентисом.
Как сообщает Sky Sports, теперь в переговоры с 60-летним итальянцем готовится вступить "Эвертон", который все еще ищет замену уволенному Марку Силве. После того, как Витор Перейра решил остаться в "Шанхай СИПГ", "ириски" избрали Анчелотти своей целью номер один.
Однако в поисках нового рулевого находится и "Арсенал", который тоже может проявить интерес к Карло, ранее в своей карьере на протяжении двух сезонов тренировавшему "Челси".
The Telegraph добавляет, что Анчелотти открыт к возвращению в английский футбол, но в то же время испытывает сомнения, стоит ли ему браться за новую работу посреди сезона.
11.12.2019 06:00
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Последние комментарии:
Ох уж эти невминяемые владельцы итальянских клубов...
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Надеюсь ириски уведут папу Карло из-под носа аснла)
Пусть гейклуб и дальше с Юнбергом е6ётся)
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Лучше конечно в арсенал. Клуб какой никакой околотоп, да и исполнители норм по сравнению с эве. Короче удачи
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