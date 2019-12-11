"Эвертон" начинает переговоры с уволенным из "Наполи" Анчелотти

"Эвертон" начинает переговоры с Карло Анчелотти, который во вторник вечером был уволен с поста главного тренера "Наполи".

Во вторник "Наполи" отпраздновал убедительную победу над "Генком" со счетом 4:0, благодаря чему вместе с "Ливерпулем" вышел из Группы E в стадию плей-офф Лиги Чемпионов.



Спустя считанные часы после финального свистка "Наполи" объявил о расставании с Анчелотти, который провел на своем посту 19 месяцев, но в последнее время перестал ладить с одиозным президентом клуба Аурелио Д Лаурентисом.



Как сообщает Sky Sports, теперь в переговоры с 60-летним итальянцем готовится вступить "Эвертон", который все еще ищет замену уволенному Марку Силве. После того, как Витор Перейра решил остаться в "Шанхай СИПГ", "ириски" избрали Анчелотти своей целью номер один.



Однако в поисках нового рулевого находится и "Арсенал", который тоже может проявить интерес к Карло, ранее в своей карьере на протяжении двух сезонов тренировавшему "Челси".



The Telegraph добавляет, что Анчелотти открыт к возвращению в английский футбол, но в то же время испытывает сомнения, стоит ли ему браться за новую работу посреди сезона.