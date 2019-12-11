"Эвертон" начинает переговоры с уволенным из "Наполи" Анчелотти

Карло Анчелотти "Эвертон" начинает переговоры с Карло Анчелотти, который во вторник вечером был уволен с поста главного тренера "Наполи".

Во вторник "Наполи" отпраздновал убедительную победу над "Генком" со счетом 4:0, благодаря чему вместе с "Ливерпулем" вышел из Группы E в стадию плей-офф Лиги Чемпионов.

Спустя считанные часы после финального свистка "Наполи" объявил о расставании с Анчелотти, который провел на своем посту 19 месяцев, но в последнее время перестал ладить с одиозным президентом клуба Аурелио Д Лаурентисом.

Как сообщает Sky Sports, теперь в переговоры с 60-летним итальянцем готовится вступить "Эвертон", который все еще ищет замену уволенному Марку Силве. После того, как Витор Перейра решил остаться в "Шанхай СИПГ", "ириски" избрали Анчелотти своей целью номер один.

Однако в поисках нового рулевого находится и "Арсенал", который тоже может проявить интерес к Карло, ранее в своей карьере на протяжении двух сезонов тренировавшему "Челси".

The Telegraph добавляет, что Анчелотти открыт к возвращению в английский футбол, но в то же время испытывает сомнения, стоит ли ему браться за новую работу посреди сезона.


Метки Анчелотти, Арсенал, Наполи, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2019 06:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 11.12.2019 07:18 # liverpool888
    Ох уж эти невминяемые владельцы итальянских клубов...

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  2. chelsea88 11.12.2019 06:24 # chelsea88
    Надеюсь ириски уведут папу Карло из-под носа аснла)
    Пусть гейклуб и дальше с Юнбергом е6ётся)

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  3. tigerpool 11.12.2019 06:04 # tigerpool
    Лучше конечно в арсенал. Клуб какой никакой околотоп, да и исполнители норм по сравнению с эве. Короче удачи

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