Клопп восхищается голом Салаха против "Ред Булл"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое восхищение голом нападающего Мохамеда Салаха в матче Лиги Чемпионов против "Ред Булл".

Отличившись спустя минуту после Наби Кейта во втором тайме матча в Зальцбурга, Салах помог "красным" одержать победу 0:2 и выйти в 1/8 финала Лиги Чемпионов с первого места группы.



Мохамед забил из очень сложной ситуации, поразив ворота с острейшего угла, хотя перед этим загубил несколько гораздо более простых моментов. Тот факт, что египтянин не расстроился и не потерял концентрацию, восхищает Клоппа.



"Как я могу объяснить его гол? Слава богу, мне не нужно этого делать. Это совершенно точно была самая сложная ситуация для него этим вечером".



"Он играл очень хорошо, но он не забивал в ситуациях, когда мы ожидаем, что он будет забивать. Однако он оставался в игре и сыграл такую решающую роль. Его завершающий удар говорит о нем, наверное, больше, чем все остальные забитые им голы".



"Он сохранял концентрацию и верил, что у него будет следующий момент. Это был очень хороший гол. Сенсационный удар", — цитирует Клоппа Sky Sports.