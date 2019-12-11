"Челси" вышел в плей-офф Лиги Чемпионов благодаря победе над "Лиллем"
"Челси" достиг 1/8 финала Лиги Чемпионов благодаря домашней победе 2:1 над "Лиллем".
Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард отреагировал на поражение 3:1 от "Эвертона", внедрив в стартовый состав Антонио Рюдигера, Эмерсона Палмери и Жоржиньо.
Хозяева "Стэмфорд Бридж" сразу же взяли своего соперника в тиски. На ударной позиции последовательно оказывались Кристиан Пулшич, Эмерсон и Нголо Канте, но либо мазали сами, либо спасал голкипер "Лилля".
В конце концов на 19-й минуте гости все же дрогнули. Виллиан прострелил вдоль ворот, а Абрахэм с двух метров изящно подправил мяч в цель — 1:0.
После гола игра не изменилась — "Челси" все так же давил, а "Лилль" выглядел почти беспомощно. На 35-й минуте Сесар Аспиликуэта удвоил счет, головой замкнув подачу Виллиана с углового — 2:0.
До перерыва гости так и не потревожили голкипера "синих" Кепу Аррисабалагу. Игра складывалась максимально благоприятно для подопечных Лэмпарда.
Во втором тайме "Челси" действовал на круиз-контроле. Хозяева продолжали угрожать чужим воротам, но делали это, абсолютно не напрягаясь и не встречая сопротивления.
Вместе с тем "синие" чересчур расслабились и на 78-й минуте внезапно пропустили. Лоик Реми пробил в касание из района 11-метровой отметки после прострела партнера от лицевой — 2:1.
Гол Реми заставил "Челси" активизироваться в концовке. "Лилль" почти не имел шансов, чтобы избежать поражения. Лишь Лоик попытался прорваться в штрафную по левому краю, но с его ударом легко справился Кепа.
"Челси" имел подавляющее преимущество, однако из-за гола Лоика Реми концовка матча оказалась слегка смазана для хозяев. Тем не менее, нужный результат достигнут, и "синие" выходят в плей-офф, пускай и со второго места группы.
"Челси" (Англия) — "Лилль" (Франция) — 2:1 (2:0)
Голы: Абрахэм 19, Аспиликуэта 35 — Реми 78.
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Эмерсон, Ковачич (Маунт 72), Жоржиньо, Канте, Виллин, Пулишич (Хадсон-Одои 62), Абрахэм (Батшуай 72).
"Лилль": Меньян (Жардим 72), Габриэл, Челик, Пье, Джало, Араужо (Санчеш 82), Языджи, Сумаре, Шека, Майя (Бамба 66), Реми.
Предупреждения: Зума — Челик, Шека.
11.12.2019 00:55
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Последние комментарии:
Анчи уволен из Неаполя. Арсенал возглавит походу)
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Опять тащим АПЛ в еврокубках, ЛЕ теперь ЛЧ, Челси гордость Англии
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почти первые были(
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жеребьевка в понедельник кста
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А вышли бы пенсюки с 1-го места - могли бы доехать даже до 1/4.
Как же не фартит((
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Челсе Челсе Челсе!
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Кстати Реми забил в наши ворота в составе трех разных команд
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Вышли так вышли со второго места, сильно непарюсь по поводу соперника т.к. нам ещё рано что то доказывать в ЛЧ пусть и проебём в 1/8финала - бабосы срубим и все силы на АПЛ за топ4 надо боротся. ЛЧ подождет годик два....
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зенит пролетает и это прекрасно
и аякс петушня
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По идее кто говорил что сильнейший в группе был Аякс, даже Зиеш признал что Валенсия играет очень хороший футбол, и самыми опасными были именно они, но первом матче с нами они тупо отскочили, ещё и Баркли промазал пенальти
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во кстати да, баркли пидарас)
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Ну хотя бы победили, а то в последних матчах АПЛ Челси недвусмымленно обозначил свои намерения обосpaться.
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Алга аристократлар!!!
Алга аристократлар!!!
Алга аристократлар!!!
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ппц гол реми поднасрал конечно, теперь в 1\8 барсы реалы псж бавария юве, ливер и сити, пи3дося....а могли играть с о6оссаными РБ или БД...
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С Рюди было поспокойнее, в целом все на отлично справились задачей, особенные в этом матче были Канте, Виллиан, Зума,Аспи, эти четверо обеспечили победу, перебежали всех, прессинговали, даже на 70 минуте Виллиан бежал как конь, нужный результат, когда надо умеем, особенно обидно что Лилль забил с первой атаки на 78 минуте...
Слабые замены, ни Одои у которого было 35 минут игры, сплош потеря и дисбаланс, никак у него сезон не складывается, 3 травмы с начала сезона, возможно ему надо в аренду, в какой нить середняк по типу Борнмута....
Всех синих с выходом, хоть и со второго место при равных очках с Валенсии
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И опять пропускаем гол. На второй тайм совсем вялые вышли, после пропущенного запахло жареным, но благо все обошлось без острых приключении. И так шестьнольси в плей-офф) трепещите). На самом деле очень тяжело выходим из группы, но если объективно оценивать все по делу. Через года 2-3 надеюсь можем рассчитывать на что-то в ЛЧ.
Аякс оч жаль, думаю самый сильный представитель группы покидает лч, не совсем то справедливо. Не справедливо то что мерзкая команда испашек выходят аж с 1, и офк здесь заслуга почтилси что проебали им 0-1.
Потенциальные соперники Бавария, Барса, ПСЖ, Лейпциг ооой не сладко будет
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Донный Лилль, с разницей мячей 3-15 мог забирать ничью. Я хз что нужно этой команде, чтобы избавиться от этого дерьма. Плов лч - мегааванс по-хорошему.
По матчу говорить особо нечего больше.
По игрокам: Батш - тупейшее тело с отрицательным IQ.
Одои - гениальный нигер страдающий херней на поле и тренировках с зп 100к.
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вот вам и упадок испанского чемпионата: барса в гостях обыгрывает щеглами мотивированный интер, середняк валенсия без игры берёт свою группу.
аякс жаль.
зенит говно.
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Аякс - чисто гостевая команда
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За то прикиньте как радуются радужные давалки и манчестерский унитаз в ЛЕ?
К ним упали Аякс, Интер)
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