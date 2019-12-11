"Челси" вышел в плей-офф Лиги Чемпионов благодаря победе над "Лиллем"

"Челси" достиг 1/8 финала Лиги Чемпионов благодаря домашней победе 2:1 над "Лиллем".

Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард отреагировал на поражение 3:1 от "Эвертона", внедрив в стартовый состав Антонио Рюдигера, Эмерсона Палмери и Жоржиньо.



Хозяева "Стэмфорд Бридж" сразу же взяли своего соперника в тиски. На ударной позиции последовательно оказывались Кристиан Пулшич, Эмерсон и Нголо Канте, но либо мазали сами, либо спасал голкипер "Лилля".



В конце концов на 19-й минуте гости все же дрогнули. Виллиан прострелил вдоль ворот, а Абрахэм с двух метров изящно подправил мяч в цель — 1:0.



После гола игра не изменилась — "Челси" все так же давил, а "Лилль" выглядел почти беспомощно. На 35-й минуте Сесар Аспиликуэта удвоил счет, головой замкнув подачу Виллиана с углового — 2:0.



До перерыва гости так и не потревожили голкипера "синих" Кепу Аррисабалагу. Игра складывалась максимально благоприятно для подопечных Лэмпарда.



Во втором тайме "Челси" действовал на круиз-контроле. Хозяева продолжали угрожать чужим воротам, но делали это, абсолютно не напрягаясь и не встречая сопротивления.



Вместе с тем "синие" чересчур расслабились и на 78-й минуте внезапно пропустили. Лоик Реми пробил в касание из района 11-метровой отметки после прострела партнера от лицевой — 2:1.



Гол Реми заставил "Челси" активизироваться в концовке. "Лилль" почти не имел шансов, чтобы избежать поражения. Лишь Лоик попытался прорваться в штрафную по левому краю, но с его ударом легко справился Кепа.



"Челси" имел подавляющее преимущество, однако из-за гола Лоика Реми концовка матча оказалась слегка смазана для хозяев. Тем не менее, нужный результат достигнут, и "синие" выходят в плей-офф, пускай и со второго места группы.



"Челси" (Англия) — "Лилль" (Франция) — 2:1 (2:0)



Голы: Абрахэм 19, Аспиликуэта 35 — Реми 78.



"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Эмерсон, Ковачич (Маунт 72), Жоржиньо, Канте, Виллин, Пулишич (Хадсон-Одои 62), Абрахэм (Батшуай 72).



"Лилль": Меньян (Жардим 72), Габриэл, Челик, Пье, Джало, Араужо (Санчеш 82), Языджи, Сумаре, Шека, Майя (Бамба 66), Реми.



Предупреждения: Зума — Челик, Шека.