Гвардиола: "Сейчас Премьер-Лига важнее для нас, чем Лига Чемпионов"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в данный момент Премьер-Лига важнее для его команды, чем Лига Чемпионов.

К матчу заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов против загребского "Динамо" подопечные Гвардиолы подходят, уже гарантировав себе выход в плей-офф с первого места квартета.



В сложившейся ситуации Гвардиола видит возможность поберечь основных игроков и сохранить силы на Премьер-Лигу, несмотря на 14 очков отставания от "Ливерпуля".



"У нас много травм, и мы взяли сюда много молодых игроков. Мы собираемся выставить лучший состав с учетом обстоятельств".



"Мы уже квалифицировались в плей-офф, и сейчас Премьер-Лига важнее для нас, чем Лига Чемпионов", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.