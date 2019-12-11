Гвардиола: "Сейчас Премьер-Лига важнее для нас, чем Лига Чемпионов"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в данный момент Премьер-Лига важнее для его команды, чем Лига Чемпионов.

К матчу заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов против загребского "Динамо" подопечные Гвардиолы подходят, уже гарантировав себе выход в плей-офф с первого места квартета.

В сложившейся ситуации Гвардиола видит возможность поберечь основных игроков и сохранить силы на Премьер-Лигу, несмотря на 14 очков отставания от "Ливерпуля".

"У нас много травм, и мы взяли сюда много молодых игроков. Мы собираемся выставить лучший состав с учетом обстоятельств".

"Мы уже квалифицировались в плей-офф, и сейчас Премьер-Лига важнее для нас, чем Лига Чемпионов", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2019 00:05

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  1. kos9k 11.12.2019 00:34 # kos9k
    чисто 0 финалов ЛЧ

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  2. iskander8sg 11.12.2019 00:31 # iskander8sg
    Рационалное ротирование состава в схеме "опыт-и-молодняк" залог успеха любого предприятия и бизнеса)
    Все верно Пепка говорит и делает)
    Но все равно припиздел немного, гавнюк)
    Хороший меннеджер, зачёт)
    Но не лидер и неуспоримый авторитет. Вот и тухло в ситт, парни заепались. Потеря контроля на лицо...скоро свалит, он не любит, когда у него есть серьёзный соперник))
    Все хорошей среды, работяги)

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  3. jirrort 11.12.2019 00:30 # jirrort
    Принцесса!!!

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  4. griezmann 11.12.2019 00:11 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  5. tyhonovecky 11.12.2019 00:06 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

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