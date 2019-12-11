Гвардиола: "Сейчас Премьер-Лига важнее для нас, чем Лига Чемпионов"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в данный момент Премьер-Лига важнее для его команды, чем Лига Чемпионов.
К матчу заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов против загребского "Динамо" подопечные Гвардиолы подходят, уже гарантировав себе выход в плей-офф с первого места квартета.
В сложившейся ситуации Гвардиола видит возможность поберечь основных игроков и сохранить силы на Премьер-Лигу, несмотря на 14 очков отставания от "Ливерпуля".
"У нас много травм, и мы взяли сюда много молодых игроков. Мы собираемся выставить лучший состав с учетом обстоятельств".
"Мы уже квалифицировались в плей-офф, и сейчас Премьер-Лига важнее для нас, чем Лига Чемпионов", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
11.12.2019 00:05
Просмотров: 360
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
чисто 0 финалов ЛЧ
(ответить)
Рационалное ротирование состава в схеме "опыт-и-молодняк" залог успеха любого предприятия и бизнеса)
Все верно Пепка говорит и делает)
Но все равно припиздел немного, гавнюк)
Хороший меннеджер, зачёт)
Но не лидер и неуспоримый авторитет. Вот и тухло в ситт, парни заепались. Потеря контроля на лицо...скоро свалит, он не любит, когда у него есть серьёзный соперник))
Все хорошей среды, работяги)
(ответить)
Принцесса!!!
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий