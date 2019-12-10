Каскарино советует "Арсеналу" избавиться от Обамеянга

Бывший нападающий сборной Ирландии и "Челси" Тони Каскарино разразился критикой в адрес капитана "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.

В минувший понедельник Обамеянг сделал большой вклад в победу "канониров" над "Вест Хэмом" (1:3), забив гол и отдав результативную передачу.



На счету габонского нападающего уже 11 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, однако Каскарино не видит в Пьер-Эмерике командного игрока и лидера.



"Пьер-Эмерик Обамеянг забил прошлым вечером, но его несерьезный настрой вредит команде. Люди говорят о его бомбардирских показателях, и они очень хороши, но он должен быть командным игроком".



"Прошлым вечером он легко позволял защите соперника выносить мяч головой, даже не пытаясь навязать борьбу".



"Наравне с Месутом Озилом, он является самым ленивым игроком в команде. Его отношение к делу как для взрослого игрока граничит с отвратительным".



"На прошлой неделе против "Брайтона" он перечил Джо Уиллоку, своему молодому товарищу, тогда как должен был подбодрить его".



"Если бы это зависело от меня, он бы первым вылетел из клуба", — сообщил Каскарино talkSPORT.